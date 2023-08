Aide aux déplacés : l’Ong Femmes et Développement lance un ambitieux projet

Vient d’être lancé un projet visant à soutenir les personnes déplacées dans la Commune VI du District ainsi que dans la commune de Ségou par l’Ong Femmes et Développement dont la Directrice Exécutive est Mme Mariko Korotoumou Théra. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu le mardi 29 août 2023 sur le site de Faladiè ‘’Garbal’’, en présence de partenaires et d’une foule nombreuse de déplacés.

À travers l’initiative de ce projet, Mme Mariko Korotoumou Théra et ses collaborateurs entendent venir en aide aux déplacés. A son avis, chacun devrait tendre la perche à ces personnes devenues vulnérables. C’est dans cette optique que ce projet ambitieux a été conçu. Ses initiateurs envisagent d’améliorer les conditions de vie des femmes et filles vulnérables parmi les populations déplacées à Bamako et Ségou.

L’objectif principal consiste à renforcer la résilience de ces communautés face à la crise économique et aux pressions sur les ressources. En outre, le projet se fixe pour but de réduire les risques de Violences basées sur le genre (Vbg) et de promouvoir la coexistence pacifique à travers des formations axées sur le genre et la gestion des conflits.

Créer un environnement favorable

Les bénéficiaires ciblés comprennent les femmes et jeunes filles déplacées, ainsi que les femmes et filles vulnérables âgées de 14 à 50 ans au sein des communautés d’accueil. Au total, ce sont 894 personnes qui bénéficieront directement de ce projet, tandis que près de 188 349 personnes seront indirectement concernées. Le projet déploiera diverses activités afin d’atteindre ses objectifs. Des séances de discussion seront organisées pour identifier les besoins de protection spécifique des femmes et filles, suivies de réunions générales pour valider les conclusions. Des experts en gestion d’entreprises dispenseront des formations visant à renforcer les compétences économiques des bénéficiaires. De plus, des sessions d’information sensibiliseront aux droits des personnes déplacées, contribuant ainsi à une coexistence harmonieuse entre ces personnes et les communautés d’accueil.

Le projet prévoit également la distribution de kits pour des activités génératrices de revenus à des groupes de femmes et filles, ainsi que des kits de dignité pour les plus vulnérables. Cette initiative globale a pour finalité de créer un environnement favorable à la croissance économique et à la protection des femmes et filles vulnérables, contribuant ainsi au bien-être de l’ensemble de la communauté.

Drissa Togola

Commentaires via Facebook :