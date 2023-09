AMDH : Soutien et encourage les autorités judiciaires à tout mettre en œuvre pour que les auteurs commanditaires et complices de ces crimes de guerre soient traduits devant la justice.

À travers le communiqué de presse de l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH), signé par son président Me Moctar Mariko relatif aux récents attaques djihadistes contre les FAMas et civiles.

L’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH), note avec exaspération un regain de violences depuis le début des opérations de rétrocessions des camps MINUSMA aux FAMAS., c’est pour cela elle exprime sa plus vive condamnation des attaques armées lâches et barbares perpétrées contre les forces de défense et de sécurité, les populations et les moyens de transports civils notamment les attaques successives à Bamba, Gao, Bourem, Léré et l’attaque contre le bateau de la COMANAV à Tombouctou. Ces attentats qui ont occasionné d’énormes pertes en vies humaines, de destructions et incendies de villages, de biens matériels et extorsions de milliers de têtes de bétail, ont pour but de fragiliser plus longtemps l’État du Mali et saper les efforts de paix et de réconciliation nationale. En ces douloureuses circonstances, elle regrette les pertes en vies humaines subies par les FAMAs et les populations civiles, présente ses condoléances aux familles attristées et souhaite prompte rétablissement aux blessés.

Le Président de l’AMDH condamne avec fermeté ces actes ignobles qui constituent des crimes de guerre et renouvelle son appui indéfectible aux Forces Armées Maliennes dans leur mission régalienne de défense du territoire nationale et de luttes implacables contre les forces obscures dans le strict respect des textes régissant les Droits de l’Homme. Elle appelle également les populations civiles à un soutien indéfectible aux forces de défense et à une plus grande collaboration avec ces dernières, encourage les autorités judiciaires à tout mettre en œuvre pour que les auteurs commanditaires et complices de ces crimes de guerre soient traduits devant la justice.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

