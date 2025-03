Partout ou le Général de division Abdoulaye Maiga s’est rendu, le constat était de même : le sac de 50 kilogrammes du sucre (importé et local) est cédé au prix de 27.000 Fcfa. Le bidon d’huile de 20 litres est vendu a 21.500 F CFA. Le sac de 50 kilogrammes du riz 100% brisure est cédé a 20.000 Fcfa

Dans le but de s’imprégner de l’état d’approvisionnement des marchés en produits de première nécessité durant le mois béni de Ramadan, le Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga, a visité, vendredi dernier, quatre entrepôts dans la zone industrielle, en Commune II du District de Bamako. Il s’agit des entrepôts de la Société Mamadou Diarra (SDM), de la Société de distribution de marques (Sodima), de l’Établissement Kouma et frères (EKF) et du Grand distributeur de céréales du Mali (GDCM).

Le Chef du gouvernement était accompagné du ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo et du directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence, Fousseyni Bamba.

En effet, dans tous les entrepôts visités, le constat était le même : le respect strict de l’accord scellé autour du prix plafonné des produits de première nécessité entre les autorités et les fournisseurs.

Le sac de 50 kilogrammes du sucre (importé et local) est cédé au prix de 27.000 Fcfa. Le bidon d’huile de 20 litres est vendu à 21.500 Fcf. Le sac de 50 kilogrammes du riz 100% brisure est cédé à 20.000 Fcfa. Des prix qui rassurent les populations et permettent aux fidèles musulmans de passer le mois béni de Ramadan dans la quiétude.

À l’issue de la visite, le Chef du gouvernement a d’abord rappelé que le Ramadan est un mois de renforcement de la spiritualité, de communion, de partage mais également une période de grande consommation. Avant de souligner que dans la lettre de cadrage du Président de la Transition, figure au point 3 la satisfaction des besoins fondamentaux des populations.

Dès la réception de cette lettre cadrage, dira le Premier ministre, le 27 novembre dernier, «les ministres chargés de l’Industrie et de l’Économie et moi-même avons rendu une visite à la Chambre de commerce pour demander le concours et l’accompagnement de tous les opérateurs économiques». Le Général de division Abdoulaye Maïga rappellera que suite à cette visite, un cadre de concertation et son plan d’actions ont été mis en place entre le gouvernement et le secteur privé.

PÉRIODE DE GRANDE CONSOMMATION- Pour le Premier ministre, le mois de Ramadan étant un mois de grande consommation, il était tout à fait normal de venir constater de visu le bon approvisionnement des entrepôts. Il s’est dit très satisfait et rassuré à la fois sur la disponibilité des produits de première nécessité en quantité suffisante et en qualité. Par ailleurs, il a rappelé un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement. Ces mesures ont consacré la constitution d’un stock de sécurité de 25.000 tonnes de sucre des marques Nouveaux complexe sucrier du Kala supérieur (N-Sukala) et Sukala, la suspension de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur un certain nombre de produits de première nécessité et la réduction de la base taxable aussi bien sur les aliments de volailles que les aliments de poissons.

«Je pense que toutes ces mesures prises ont eu les effets escomptés, c’est-à-dire la baisse des prix sur certains produits de première nécessité», s’est réjoui le Général de division Abdoulaye Maiga. Le Premier ministre a félicité le ministre chargé de l’Industrie, Moussa Alassane Diallo et tous les opérateurs économiques pour leur engagement patriotique. Et a appelé les missions de contrôle à veiller pour des cas de spéculation qui peuvent être observés. Pour lui, il est important qu’il n’y ait pas de spéculation pour que les produits puissent être disponibles pour les populations à des prix raisonnables en quantité et en qualité.

Le président directeur général du Grand distributeur de céréales du Mali (GDCM) a rassuré les populations quant à l’approvisionnement correct des marchés en denrées de première nécessité durant tout le mois béni de Ramadan. En ce qui concerne l’accord avec les autorités et les mesures mises en place pour réduire les prix, Modibo Keïta a promis que sa société va respecter son engagement. «Notre seul leitmotiv est la satisfaction du peuple malien en lui donnant des produits de qualité à un prix assez abordable», a-t-il dit. Et d’inviter tout le monde à venir acheter le kilogramme de la pomme de terre au GDCM à 200 Fcfa et le sac de 25 kilogrammes à seulement 5.000 Fcfa.

Quant à la directrice générale des Établissements Kouma et frères (EKF), elle n’a pas tari d’éloges à l’endroit des autorités pour avoir accordé une exonération sur plus de 100.000 tonnes de riz. Toute chose qui a permis d’acheminer le maximum de stock sur le marché national. Mme Camara Assitan Kouma a remercié le Président de la Transition pour cette initiative inédite permettant à tous les Maliens d’avoir les produits de première nécessité à un prix bas. Elle affirmera que ce stock peut couvrir tout le mois de Ramadan et même aller au-delà.

La patronne de EKF a invité les grossistes à suivre les instructions, à savoir ne pas vendre le kilogramme de riz au-delà de 450 Fcfa.

Visiblement, le Premier ministre était satisfait de ce qu’il a entendu et vu sur le terrain. Le souhait de nos compatriotes est que les autorités arrivent à maintenir les prix des denrées de forte consommation stables en cette période de ramadan et de carême.

Abdoul Karim COULIBALY

