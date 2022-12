Le mardi 13 décembre 2022, le Président du Conseil supérieur de la diaspora Malienne (CSDM), Mohamed Chérif, a animé un point de presse à Bamako pour non seulement expliquer la manière dont il a été interpellé par la police, le vendredi 09 décembre 2022, mais aussi, il a remercié tous ceux qui ont œuvré pour sa libération. Le conférencier, Mohamed Chérif Haïdara, a déploré le fait qu’il a été interpellé sans plainte, ni convocation, ni mandat, ni un soit-transmis. « Je n’ai pas reçu de convocation, je suis un justiciable, mais il y a une procédure qui doit être respectée…on ne peut pas interpeller un citoyen sans convocation », a souligné le président du CSDM, Mohamed Chérif Haïdara. Cependant, il a salué le professionnalisme des officiers du commissariat de police du 5ème arrondissement de Bamako qui, selon lui, sont respectueux des droits et de la dignité humaine.

Outre le conférencier, d’autres responsables du CSDM étaient présents au cours de ce point de presse tenu au siège du CSDM à Bamako. D’entrée de jeu, le conférencier, Mohamed Cherif Haïdara a remercié tous ceux qui ont fait des bénédictions et tous ceux qui ont œuvré d’une manière ou d’une autre pour un dénouement de la situation. Selon lui, pendant les 72 heures qu’il a passées au commissariat de police du 5ème arrondissement de Bamako, ses amis et connaissances étaient à ses côtés pour l’épauler. Evoquant son interpellation, il a fait savoir qu’il a été interpellé, le vendredi 9 décembre 2022, pendant qu’il était au siège du Conseil supérieur de la diaspora Malienne (CSDM) à Bamako par une équipe du commissariat de police du 5ème arrondissement de Bamako. Avant de déplorer le fait qu’il a été interpellé sans plainte, ni convocation, ni mandat, ni un soit-transmis. « Je n’ai pas reçu de convocation, je suis un justiciable mais il y a une procédure qui doit être respectée…on ne peut pas interpeller un citoyen sans convocation », a souligné le président du CSDM, Mohamed Chérif Haïdara. Cependant, il a salué le professionnalisme des officiers du commissariat de police du 5ème arrondissement de Bamako qui, selon lui, sont respectueux des droits et de la dignité humaine. Il a précisé qu’il a été interpellé pour « apologie du terrorisme » sur la base d’une vidéo « manipulée » qui date de 2020. Il n’a pas souhaité faire de commentaire, car l’affaire est en instruction au tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. Avant d’ajouter que des avocats ont été pris pour suivre le dossier. « J’ai confiance en la justice de mon pays », a déclaré Mohamed Chérif Haïdara. Par ailleurs, il a invité tout le monde à soutenir la transition au Mali dirigée par le Colonel Assimi GOÏTA.

A rappeler que dans un communiqué rendu public, le 8 décembre 2022, le Bureau Exécutif National du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) soulignait qu’il constate que la vidéo (interview du Président du CSDM relative aux négociations avec les djihadistes Maliens du Centre pour la paix) a été manipulée. Le CSDM tient à préciser que la vidéo (manipulée à partir de la 51ème seconde) qui circule sur les différentes plateformes est une partie de l’interview demandée par les journalistes en 2020. Enfin, le CSDM regrette que cette « vidéo ait été déplacée de son contexte pour faire place à une compagne d’intoxication et de dénigrement contre HAÏDARA qui est quotidiennement dévoué à la cause des Maliens établis à l’extérieur et ceux de l’intérieur ».

A .Sogodogo

