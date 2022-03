Les membres de l’Association Dagakané et ceux de Jigiyaso sont remontés contre l’arrestation du premier vice-président, Bakary Diambou, survenue le jeudi 24 février 2022 à Kayes. Les membres des deux associations ont animé une conférence de presse, le mercredi 02 mars 2022 à la maison des femmes de Sabalibougou, afin d’apporter des éclaircissements sur les conditions de l’arrestation de Bakary Diambou, tout en dévoilant les multiples actions qu’ils entreprendront pour exiger sa libération.

Le président de Jigiyaso, Adama Sogodogo, qui était le principal conférencier, a entamé ses propos en expliquant le désarroi des membres de l’association Dagakané suite à cette dixième interpellation du premier vice-président Bakary Diambou, qui a été arrêté pour trouble à l’ordre public, opposition aux autorités légitimes et usurpation d’identité. Selon lui, l’association Dagakané, à sa création, bien qu’apolitique, s’est donnée la possibilité, à travers ses statuts, de soutenir toutes actions politiques pouvant conduire à l’amélioration des conditions de vie des populations des quatre contrées du cercle de Yélimané. Il a expliqué que c’est dans cet ordre d’idées qu’a l’approche des élections législatives de 2018, les membres de l’association ont décidé de soutenir deux candidats, Demba Traoré de Kaniaka du parti RPM et Bakary Sacko du parti Yelema qui avaient accepté leurs conditions dont le développement du cercle de yélimané. Il a raconté ces deux ont été élus avec brio et que dès leur élection, Demba Traoré n’a pas respecté ses engagements. Ce qui, dit-il, n’a pas été du goût des membres de l’association qui l’ont rappelé à l’ordre. « Après la dissolution de l’Assemblée Nationale par l’ancien président de la République, le 18 août 2020, suite à la crise, une réunion du bureau central de Dagakané a décidé du maintien de la résolution laissant aux contrées de Diafounou et Kaniaga de proposer deux autres candidats de leur choix qui obtiendront le soutien de l’association lors des futures échéances électorales. Si celui de Diafounou a été reconduit, celui de Kaniaga a été honni par la localité et ce dernier, Demba Traoré, n’a pas accepté sa défaite, d’où cette crise », relate-t-il. Il a dévoilé les multiples démarches menées afin de trouver une issue heureuse et de résoudre à jamais cette crise. Il a également affirmé que Demba Traoré et Biagui Traoré sont en train de mener des tentatives pour essayer de créer un bicéphalisme au sein de l’association. Ils échoueront, car n’ayant personne derrière eux, et les prochaines élections seront une belle occasion pour monter leur force de mobilisation et de les remporter, car selon lui, les candidats choisis par l’association Dagakané passent sans ambages. C’est là que sont partis les problèmes entre Bakary et les dissidents. Ce qui a conduit à l’organisation de l’assemblée générale ordinaire du dimanche 12 septembre 2021 au palais de la culture où Bakary Diambou a été plébiscité comme premier vice-président. Sogodogo a expliqué la bataille juridique qui a eu lieu autour de l’obtention du récépissé de l’association.

Le camp de Bakary, à ses dires, a fini par remporter après l’assemblée générale ordinaire de septembre. Malgré tout, dit-il, l’autre camp continue de le harceler et de l’interdire de parler au nom de Dagakané. Son arrestation, dit Sogodogo, est survenue quand il était à Yélimané pour l’inauguration du CSCOM d’un village de la localité et son tort a été de parler au nom de l’association dont il est le premier vice-président.

Concernant les actions qu’ils entreprendront pour obtenir sa libération, M. Sogodogo a parlé des sit-in qu’ils organiseront dans les jours à avenir dans tous les consulats du Mali à l’étranger, à Kayes, Yélimané et Bamako. Il a aussi parlé de la correspondance qu’ils ont adressée au ministre de l’administration territoriale, le mardi 22 février dernier pour obtenir la mutation du préfet de Yélimané.

Moussa Samba Diallo

