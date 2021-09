Assaut contre le gouvernement de Choguel : Mahmoud Dicko de fait de nouveaux alliés

Mohamoud Dicko veut déjouer les pronostics qui l’annonçaient dans son ultime bataille susceptible d’être gagnée. En effet, quoique mis à la touche par les nouveaux maitres du jour, Mohamoud Dicko, tel le christ rédempteur, tente de ressusciter pour des raisons que lui seul pourra expliquer et se trouve activement à la conquête de nouveaux alliés pour des batailles nouvelles. Et ce n’est point étonnant pour qui se rappelle la partition qu’il avait jouée dans le mouvement qui a eu raison d’IBK et de son régime. En sa qualité d’autorité morale du M5-RFP, la logique, au regard de sa nouvelle posture, aurait voulu qu’il profite des dividendes qu’il a portés sous le soleil en défiant même la pandémie à coronavirus.

En porte à faux avec le Cherif de Nioro, notamment sur la durée de la transition, le plus célèbre des imans maliens, qui refuse de capituler devant le fait accompli, a décidé d’aller à la recherche de nouveaux alliés. Après avoir récupéré l’interpellation d’un iman Wahabite par un adepte des Ançars, il s’est tourné vers l’ancienne majorité présidentielle. Avec le Cherif de Banconi, Mahamoud Dicko a reçu le directoire du cadre d’échanges des partis politiques et regroupements politiques pour une transition réussie. En effet, Bokari Tréta et compagnons, selon nos sources, se sont entretenus avec les leaders religieux sur la transition. Si la position du Cherif des Ançars, de la confrérie des Épiscope du Mali et de l’association des groupements de l’Église protestante et Évangélique du Mali n’est pas connue, Tréta et compagnies ainsi que Mohamoud Dicko sont intransigeants sur le délai de la transition. Et pour qui les a suivis ces derniers temps, ils semblent prêts à en découdre avec les tenants actuels du pouvoir. Et c’est Choguel qui semble être la cible préférée et facile. Comme quoi, si cette prorogation devrait avoir lieu, elle se ferait aux dépens de l’actuel Premier ministre.

Amidou Keita

