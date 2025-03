Le Mali, pays de richesses culturelles et de diversité, est également un terreau fertile pour les initiatives jeunes. Parmi ces initiatives figure l’Association des ponniers du Mali, un acteur clé de l’éducation et de la formation des jeunes, née des cendres du Mouvement national des pionniers du Mali, fondé le 21 avril 1960 à Katibougou, à l’aube de l’indépendance du pays. Ce mouvement portait les espoirs d’un peuple déterminé à bâtir une société de justice et de paix après la période coloniale.

Une association fidèle à ses principes

L’Association des pionniers du Mali a été officialisée le 3 juillet 1994 à Kalaban-Coro, après les événements marquants de mars 1991, qui ont conduit à l’émergence de la démocratie dans le pays. Après seulement neuf mois d’activités, l’Association a obtenu la reconnaissance d’utilité publique par le gouvernement malien, par décret n°96-205/P-RM du 19 juillet 1996. Depuis sa création, elle est restée fidèle à ses principes : être une organisation à but non lucratif, apolitique, et ouverte à tous les jeunes à partir de 7 ans, sans distinction d’origine sociale, ethnique, ou de conviction religieuse.

Une jeunesse formée pour le futur

L’Association se distingue par son engagement à compléter l’éducation des jeunes en dehors du cadre scolaire traditionnel. Elle offre une variété d’activités qui visent à former les jeunes dans plusieurs domaines cruciaux pour leur développement personnel et leur participation à la vie active du pays. L’une des missions premières de l’Association est de renforcer les valeurs civiques, morales et patriotiques, tout en cultivant l’esprit de solidarité, de dévouement et de sacrifice.

Le 21 avril, date emblématique de la fondation du Mouvement national des pionniers, est célébrée comme la Journée nationale des pionniers du Mali à travers tout le pays, un événement qui rassemble des milliers de jeunes pour réaffirmer leur engagement envers la nation et leurs idéaux de paix. Le 3 juillet, date de la création officielle de l’Association, est également une journée de commémoration.

Des activités diversifiées pour un impact durable

L’Association des pionniers du Mali met en place un large éventail d’activités pour les jeunes, incluant des camps des pionniers, des sports, et des sorties éducatives, mais aussi des formations pratiques qui les préparent à la vie active. Parmi les formations proposées, on retrouve des programmes en alphabétisation, la création et gestion d’entreprise, de formation en tissage, en jardinage ainsi que des formations spécialisées en secourisme, en maladies infectieuses, et sur la protection de l’environnement.

Une attention particulière est portée à la formation aux Nouvelles technologies de l’information et de la communication (Ntic), afin d’outiller les jeunes de compétences essentielles pour le monde moderne.

Une mobilisation permanente pour un avenir meilleur

L’Association des pionniers du Mali ne se contente pas de former des jeunes ; elle œuvre activement à en faire des acteurs responsables et engagés pour leur communauté et leur pays. À travers ses nombreuses initiatives, elle continue de faire rayonner les valeurs d’unité et de fraternité, contribuant ainsi à la construction d’un Mali plus prospère et plus solidaire.

L’Association reste un modèle de dynamisme et de dévouement pour la jeunesse malienne, portant haut les couleurs de l’éducation, du patriotisme et de l’engagement civique. Dans les années à venir, elle continuera sans nul doute à jouer un rôle fondamental dans la formation des futures générations de leaders du pays.

Issa Kaba Sidibé

Source : La Différence

