Le jeudi 24 novembre 2022 a débuté à Bamako la capitale malienne, la 3ème édition du Forum International sur la Sécurité et la Santé au Travail (FISST) pour deux jours. L’ouverture des échanges a été présidée par Mme le ministre du Travail de la Fonction Publique et du Dialogue Social, dame Diawara Aoua Paul Diallo. Le thème retenu est : Sécurité et santé au Travail : Défis et Enjeux opérationnels pour la performance des organisations.

Venus du Niger, de la Côte d’Ivoire, du Maroc, des experts nationaux, internationaux et autres acteurs intéressés par le sujet participent à ce forum pour discuter et échanger sur l’interdépendance sécurité, santé et performance des entreprises.

Le directeur général d’Afrik PrEvent , M. Sidi Faskoyé souhaitant la bienvenue aux participants, reviendra sur les objectifs de la rencontre . Et d’indiquer que la sécurité et la santé au travail se placent plus que jamais au centre des préoccupations. A cet effet, il a rappelé les dispositifs réglementaires existant en la matière au niveau mondial notamment la norme ISO 45001 en mars 2018 qui scelle le consensus international de la SST une priorité pour la performance des organisations au même titre que le management de la qualité et l’environnement . Ainsi que la ratification de la convention 155 de l’OIT et de son protocole de 2002, des dispositifs qui orientent vers le modèle d’entreprise citoyenne gagnante avec des travailleurs épanouis. En initiant ce forum annuel de manière tournante dans plusieurs pays, les organisateurs du FISST : Afrik PrEvent et ses partenaires Challenge Bamako et l’ Association Malienne de la Santé et Sécurité au Travail attendent responsabiliser sur la SST. En effet comme souligné par le président d’Afrik PrEvent monsieur Faskoye, ce forum en plus d’être une plate-forme d’échange entre les professionnels de la sécurité et de la santé au travail, est également un moyen pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs. Durant ces jours, les participants aborderont les thématiques suivantes : sécurité et santé au travail en Afrique : regards croisés pour un engagement collectif ; politique nationale de sécurité et santé au Mali ; politique sous régionale de sécurité et santé ; risque psycho-sociaux au travail : causes, conséquences socio-économiques et prévention pour la performance des entreprises en Afrique ; management des risques professionnels dans les entreprises minières ; amélioration des conditions de travail : facteur de réussite et du développement durable des entreprise …

Dans son intervention, la ministre Diawara Aoua Paul Diallo, a tenu à féliciter les organisateurs pour leur initiative. Et d’ajouter que la prévention des risques au travail est un devoir pour tous, et une priorité pour le président de la Transition car ses retombées engagées le développement du pays. Aussi, elle a invité les participants à une analyse pertinente de la question pour des recommandations instructives.

Khadydiatou SANOGO

