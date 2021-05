Bourem : Grand rassemblement des populations pour solliciter l’érection du cercle en région

Pour exiger l’érection du cercle de Bourem en région, la Plateforme ‘’Bourem région’’ se mobilise et appelle l’Etat du Mali à s’engager davantage pour ériger la ville en région, dans le cadre de la nouvelle réorganisation du territoire national.

Vendredi 7 mai, un grand rassemblement a eu lieu à Bourem, interpelant les plus hautes autorités de détacher le cercle de Bourem de Gao pour l’ériger en une région. Initié par la plateforme ‘’Bourem région’’, ce grand rassemblement pacifique des populations avait un seul objectif : l’érection du cercle de Bourem en région.

Dans la déclaration lue devant le préfet du cercle, le porte-parole Abouhareta Maiga a fait savoir les atouts et les facteurs qui plaident largement en faveur de Bourem afin qu’il soit érigé en région administrative.

« Bourem, un cercle aussi ancien que d’autres érigés en région, compte plusieurs atouts pour sa régionalisation, entre autres, sa dimension politique qui va permettre de créer des circonscriptions administratives et, partant des emplois nécessaires ; sa dimension économique : les ressources naturelles (phosphate), le barrage hydro agricole de Taoussa avec l’aménagement des plaines et les ressources en poissons ; le développement de la route transharienne Bourem – Kidal – Tamnarasset en Algérie ; sa dimension sociale et culturelle, creuset du vivre ensemble, le pionnier des rencontres inter et intra-communautaires », a déclaré le porte-parole.

Au nom des Mouvements et Associations des jeunes, des femmes et de la société civile de la Plateforme ‘’Bourem région’’, Abouhareta Maiga a sollicité de vive voix ceci : « l’érection du Cercle de Bourem en Région, ici et maintenant ; le démarrage de tous les travaux de réalisation des infrastructures mis en arrêt, pour concrétiser l’idéal de voir Bourem érigé en région ». Le porte-parole des manifestants a fait savoir l’engagement de chaque habitant de Bourem auprès des autorités administratives, politiques et coutumières pour tout acte allant dans le sens du développement de la localité et de la nouvelle région qui sera promise. Il a aussi lancé un appel à l’Etat du Mali afin qu’il réponde positivement à cette demande et s’engager davantage pour la régionalisation de Bourem qui dispose de tous les outils et ressources nécessaires.

Le préfet du cercle Jean Mari Sagara s’est réjoui de la marche qui s’est déroulée sans incident. Il a donné l’assurance à la plateforme que le manifeste sera acheminé aux plus hautes autorités du pays.

Rappelons que cette manifestation a eu lieu au moment où le monde sportif de Bourem déplorait le rappel à Dieu de leur fils Baba Kalidou, sportif émérite de la région de Gao. Avant le départ de la marche des manifestants, une minute de silence a été observée en sa mémoire.

Ousmane Morba

