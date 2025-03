Brigade des Stupéfiants de Bamako : D’importantes quantités de drogues et des produits pharmaceutiques saisis au marché Dabanani

La Brigade des Stupéfiants dirigée par le Commissaire Divisionnaire Ibrahim Koné et appuyée par plusieurs Forces de Sécurité a effectué une descente spéciale au marché Dabanani situé à Bozola dans la journée du mercredi 19 février dernier. Au cours de l’opération, des quantités considérables de stups et des produits pharmaceutiques illégalement vendus ont été saisis en plus de l’interpellation de 11 individus impliqués dans ce commerce illicite.

Cette opération a duré plusieurs heures et a permis de saisir 10 briques d’herbes de cannabis, le tout pesant 14,20Kg ; 80 plaquettes de tramaking de 250 mg ; 20 plaquettes de tramaking de 225 mg ; 2 plaquettes de tramaking de 225 mg ; et 2 plaquettes d’haschich, d’une valeur estimée à 30 millions de FCFA.

La descente supervisée par le Directeur Régional Adjoint, Contrôleur Principal Daouda Diarra et le Chef de Division Stupéfiants de la Direction de la Police Judiciaire, le Contrôleur principal Ouassa Keïta a également été l’occasion de mettre la main sur des faux billets d’environs 2.035.000FCFA ; une somme de 1.750.000FCFA issue de la vente des produits stupéfiants ; un revolver et 2,5 tonnes de produits pharmaceutiques. 4 téléphones portables dont 1 en mauvais état ; 3 machines à coudre dont 1 aussi en mauvais état ainsi que 21 engins à deux roues. Visiblement, une bonne moisson lors de cette opération.

Ainsi, il est reproché aux 11 mis en cause dont les âges varient entre 19 et 50 ans des infractions suivantes : Vente illicite de médicaments, exercice illégal de la profession de pharmacien ; Détention et vente de produits stupéfiants ; Associations de malfaiteurs ; Détention illégale d’arme à feu et Détention de faux billets. Une enquête est ouverte pour plus de lumière dans cette affaire et pour encore situer les responsabilités.

A noter que cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte féroce engagée contre les malfaiteurs et les individus mal intentionnés par la Police Nationale, sous l’instruction du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Division Daoud Aly Mohammedine.

Mariam Sissoko

