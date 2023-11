CANAM certifiée ISO : Contagieux enthousiasme

Le Directeur général n’a ni économisé son temps et son énergie pour visiter chaque bureau où un vent d’enthousiasme et de cohésion soufflait encore tout au long du processus qui a conduit la certification.

La Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM) a obtenu la certification ISO 9001:2015 L’usage de la norme ISO est un outil majeur de fixation des objectifs concrets à tous les niveaux pour répondre aux attentes des clients.

Pour soutenir une orientation client, il convient que : les objectifs soient en phase avec les besoins et les attentes des clients : choix et suivi d’indicateurs pertinents ; le système de management vise l’amélioration continue des performances de l’entreprise. Des enquêtes de satisfaction client sont mises en place dans les entreprises à plusieurs étapes du cycle de vie du client. Ce qui permet d’apporter une écoute indéniable face aux attentes des clients.

Les avantages au niveau de la CANAM sont indéniable, en ce sens que la démarche qualité favorise le décloisonnement et amenant une vision globale du fonctionnement de l’entreprise. En effet, la démarche ISO 9001 par son approche processus renforce la compréhension par le personnel de l’importance de sa contribution et de son rôle, l’identification des interfaces entre les différentes fonctions en plus de la définition des responsabilités nécessaires pour réaliser les objectifs communs et réduire ainsi les risques et les blocages. C’est aussi pour la Caisse l’opportunité de réduire les coûts, grâce à des systèmes et processus mieux conçus, accroître la satisfaction des clients, grâce à une amélioration de la sécurité, de la qualité et des processus, accéder à de nouveaux marchés, en garantissant la compatibilité des produits et services, réduire leur impact sur l’environnement.

Aujourd’hui la norme ISO 9001:2015 ne point perçue comme un frein pour le bénéficiaire mais vraiment comme une opportunité de structurer ses processus internes, c’est une véritable une reconnaissance internationale.

L’excellence comme viatique

Exprimer toute sa satisfaction et distribuer un torrent de félicitations à l’ensemble du personnel par le biais d’une lettre circulaire sont revivifiant, mais se déplacer en plus pour ce faire l’est davantage. Le Directeur général de la CANAM, le médecin général de brigade Boubacar Dembélé, n’a ni économisé son temps et son énergie pour visiter chaque bureau. Un vent d’enthousiasme et de cohésion soufflait encore tout au long du processus qui a conduit la certification.

Pour lui, cette certification n’est pas seulement une reconnaissance formelle, mais elle est le résultat tangible d’un travail d’équipe remarquable et d’un engagement collectif envers l’excellence. Aucun mauvais pli pris, aucune ride constatée. Quelques mots, juste ce qu’il faut, pas un de plus, pas un de moins : ‘’cette certification n’est pas seulement une reconnaissance formelle, mais elle est le résultat tangible d’un travail d’équipe remarquable et d’un engagement collectif envers l’excellence. Maintenant que nous avons atteint ce jalon significatif, il est crucial de capitaliser sur cette réussite et de maintenir le cap vers l’excellence. Nous devons persévérer dans nos efforts, continuer à innover et à élever nos standards pour garantir une amélioration continue de nos services’’.

Le personnel, à son tour, n’a pas tari d’éloges sur le leadership éclairé du Directeur Général de la CANAM sans lequel cette certification n’aurait pas été obtenue. En somme, un échange de bons procédés.

Créée en juin 2009, la CANAM est un établissement public à caractère administratif dédié à la gestion du régime d’assurance maladie obligatoire qui a pour but d’améliorer l’accès des populations cibles aux services de santé par un système de solidarité et de prévoyance susceptible de réduire la barrière financière. L’objet de ce régime est de permettre la couverture des frais de soins de santé inhérents à la maladie et la maternité des assurés et des membres de leur famille à charge. Elle s’occupe de la centralisation des cotisations de l’assurance maladie obligatoire ;

l’immatriculation des assurés et la mise à jour des droits des bénéficiaires ;

l’allocation aux organismes gestionnaires délégués des dotations de gestion couvrant leurs dépenses techniques et de gestion courante, la passation des conventions avec les formations de soins et le suivi de leur déroulement, l’appui et le contrôle des organismes gestionnaires délégués, le contrôle de la validité des prestations soumises à la prise en charge de l’assurance maladie obligatoire, l’établissement des statistiques de l’assurance maladie obligatoire, et enfin la consolidation des comptes des organismes gestionnaires délégués.

