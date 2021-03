Candidature à la présidentielle : Monsieur le vice-président, clarifiez votre position !

Depuis quelques semaines, Issa Kaou Djim sonne la mobilisation autour de la candidature à l’élection présidentielle du vice-président, Assimi Koïta. Président d’une association pour la réussite de la Transition et non moins membre influent du CNT, il en parle partout où il passe. Même sur les réseaux sociaux ! Haut et fort et sans détour ! Il pousse même l’outrecuidance jusqu’à envisager une modification de la Charte de la transition pour donner quitus au vice-président pour la présidentielle. Malgré cet amalgame qui n’arrête pas d’intriguer ses concitoyens habitués il est vrai à son silence, le vice-président ne dit mot, encore moins ses communicants.

Pour édifier l’opinion tant nationale qu’internationale qui suivant de près ce qui se passe au Mali, le vice-président doit s’exprimer sur la question: confirmer ou démentir et demander à son ‘’Balla Fasséké’’ d’arrêter. A moins qu’il n’y ait une complicité entre les deux hommes qui ne dit pas son nom.

A l’évidence, les déclarations de Kaou Djim ne laissent personne indifférent. La candidature d’Assimi aura du mal à être acceptée par ses compatriotes, estiment plusieurs observateurs. Une quelconque démission d’un militaire aussi bien formé pour faire la politique est une lourde perte pour le Mali selon un homme politique. Allez savoir ce qui est normal dans ce pays !

D. Togola

