Le vendredi 8 mars 2024, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie commémorative de la Journée Internationale des Femmes, au Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba. L’évènement a enregistré la présence de plusieurs membres du Gouvernement avec le Premier ministre en tête, du Président du Conseil national de Transition, du ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du Gouvernement.

Mme Goundo Sissoko, Secrétaire Générale de la Coordination et Associations féminines du Mali (CAFO), a exprimé la gratitude des femmes maliennes au Président Goïta pour sin soutien et son attention, en mentionnant au passage les progrès réalisés grâce au combat héroïque des femmes pour leurs droits et leur représentativité. Elle a également mis l’accent sur l’importance de transformer la résilience des femmes en opportunités concrètes et d’adapter les approches d’appui aux réalités socioculturelles du Mali.

Et la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille,

Dr Coulibaly Mariam Maiga, de remercier le Président de la Transition pour son soutien sans faille à l’autonomisation des femmes, mettant en avant les progrès en termes de représentativité féminine et de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle a également souligné l’engagement continu des femmes dans le développement national ainsi que leur solidarité face aux défis sécuritaires du Mali.

Quant au Chef de l’État, Assimi Goïta, il a mis en lumière l’importance de la femme dans le développement national avant de saluer les initiatives visant à promouvoir les droits des femmes, en particulier dans un contexte de crise multidimensionnelle où la résilience des femmes maliennes est particulièrement remarquable. Tout en soulignant les efforts du Gouvernement pour intégrer les femmes dans la sphère publique, illustrés notamment par la nomination de femmes à des postes clés, le président de la Transition a rassuré de l’engagement du Mali pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes comme piliers essentiels de la paix et de la prospérité nationale.

Intervenu dans le même contexte sécuritaire innommable, le 08 Mars 2024 comme les années précédentes s’est déroulé dans une quasi indifférence au lourd tribut que la gente paye aux déplacements massifs et leurs corollaires de déscolarisation entre autres phénomènes inhérents à l’instabilité.

