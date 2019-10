A l’instar des autres localités du pays, la région de Tombouctou a célébré le mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion le 24 octobre 2019.

Sous la houlette du dynamique Mohamed Lamine Koureychi, la Direction régionale du développent social et de l’économie solidaire de Tombouctou a donné le ton de la célébration du mois d’octobre, dédié à la solidarité et à la lutte contre l’exclusion sociale au Mali.

C’est en présence des autorités administratives et politiques, des humanitaires,des leaders religieux,des chefs coutumiers et des bénéficiaires que s’est tenu le lancement de l’événement dans la région de Tombouctou. Il a eu lieu devant la Direction régionale du développement social et de l’économie solidaire.

Placée sous le thème« Contribuer à la sécurité nationale est une responsabilité citoyenne et un Devoir de Solidarité », cette journée a été commémorée avec brio dans la région de Tombouctou.

La cérémonie a été présidée par le Directeur de cabinet du gouverneur de Tombouctou, IssiakaBathily, et parrainée par Elmehdi Ag Wakina, Directeurdes programmes de l’Association malienne pour la survie au Sahel,Amss.

Pour le parrain régional, Elmehdi Ag Wakina, le choix porté sur sa modeste personne témoigne non seulement de son appartenance à la ville mystérieuse, mais aussi son aide aux personnes en nécessité car, à Tombouctou, la solidarité est célébrée quotidiennement : « Il devient alors impérieux et obligatoire pour notre génération de préserver ces valeurs qui représentent les fondements de notre société et de l’humanité toute entière », a-t-il tenu à souligner.

Le choix du thème de cette année est révélateur car, coïncidant avec une période où la région vit des crises sociales et sécuritaires sans précédent.

« Nous vous donnerons l’engagement de nous investir davantage pour la contribution au rétablissement de cette sécurité nationale, quand on sait que l’honneur de l’homme, la force de l’économie repose sur la sécurité et la Paix. Je vous donne aussi l’assurance, chers parents, frères, sœurs, fils et filles, au demeurant que toutes les actions de l’Association malienne pour la survie au Sahel marqueront d’un sceau indélébile le rétablissement de cette sécurité au niveau national en général et de celui de la région de Tombouctou à travers le renforcement des actions de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ; le renforcement de la protection sociale et l’extension de la couverture sociale au bénéfice des personnes diminues ;la contribution au raffermissement de la paix et de la cohésion sociale, gage de tout développement, entre autres.

Cette cérémonie fut marquée par des prestations d’artistes handicapée ; la remise de kits aux personnes vulnérables de la ville et la visite de courtoisie aux personnes âgées de Tombouctou.

Mohamed Ag AlherDida

