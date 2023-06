Colonel Malick Diaw au meeting de la coalition du OUI au stade du 26 Mars : « Si cette Constitution passe, plus rien ne sera comme avant »

Dans le cadre de l’ouverture de la campagne nationale pour le referendum constitutionnel du 18 juin prochain, la Coalition du OUI amenée par le Gouvernement a organisé le jeudi 8 juin dans l’après-midi un meeting au Stade du 26 mars, pour un OUI massif afin d’appeler les Maliens à choisir la carte blanche le dimanche prochain. Au présidium dudit meeting on notait la présence entre autres, du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maiga, du Président du CNT, le Colonel Malick Diaw, des membres du Gouvernement, des chefs d’Institutions et plusieurs personnalités politiques et de la société civile du pays.

Après l’ouverture de la campagne pour le référendum, le 2 juin, le camp du ‘’Oui’’ favorable aux autorités de la Transition a organisé le jeudi 8 juin un meeting, qu’il a voulu grandiose au stade du 26 mars. Avec au programme des allocutions et des prestations d’artistes.

En réalité, contrairement aux autres mobilisations des partis politiques et de certains Chefs religieux avant la transition ou même pendant la transition, le Stade du 26 mars n’a pas senti ce jour le monde des grands jours, il n’a pas même pas été rempli à moitié.

Les autorités de la transition appellent les Maliens à sortir massivement pour aller voter « Oui » le dimanche prochain :

Le Colonel Malick Diaw, Président du CNT et représentant le Président de la Transition, a dans son intervention, invité le peuple malien à sortir massivement pour aller voter le 18 juin prochain. Voter OUI, selon lui, c’est voter pour la refondation, la souveraineté, le progrès et le développement du Mali. Au nom du Chef de l’Etat, il a remercié les Maliens et Maliennes pour leur infaillible soutien apporté à la Transition. « On sait que le peuple malien est derrière cette transition et on fera tout pour que les aspirations du peuple puissent être prises en compte », a-t-il lancé comme message. Il a aussi rappelé que le changement de la Constitution de 1992 est une des recommandations phares des ANR. Et de continuer que les autorités de la Transition sont engagées à appliquer toutes les recommandations de ces ANR qui selon lui, répondent aux maux du Mali. « Si cette Constitution passe, plus rien ne sera comme avant », a indiqué le Président du CNT.

Selon Boureima Allaye Touré, le Mandataire national du OUI pour le referendum, ce projet de Constitution contient des innovations majeures, tenues en compte pour la refondation effective du Mali. Et de ce fait, au nom de l’ensemble des mouvements pour le OUI, il a appelé les Maliens à se prononcer pour OUI le 18 juin prochain. « Nous comptons sur le peuple malien pour le changement et nous savons que le peuple va se prononcer pour le changement », a-t-il précisé.

A l’exception de la faille dans la mobilisation, ce meeting au regard de l’aéropage des personnalités politiques et de la société qu’il a drainé, ainsi que de la qualité de prestation des artistes invités, aura été un bon coup de départ pour la campagne du referendum. Qui est une campagne différente des autres campagnes électorales.

Adama Tounkara

