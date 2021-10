Commémoration de la Journée internationale de la Fille : Hawa Cissé dans la peau de l’ambassadeur de la Belgique au Mali pour une journée

Dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la fille, Plan Mali a décidé, en collaboration avec certaines ambassades au Mali, de responsabiliser les jeunes filles en leur accordant la lourde et exaltante tâche de diriger l’ambassade pour une journée. Hawa Cissé s’est mue dans la peau de l’ambassadeur de la Belgique pour la journée du vendredi 08 octobre 2021.

Ce vendredi à l’ambassade de Belgique à Bamako, l’ambassadeur Jurgen Van Meirvenne a rétrocédé ses pouvoirs à Hawa Cissé pour diriger. La journée a commencé très tôt par un briefing au cours duquel, le nouvel ambassadeur s’est présenté au personnel de l’ambassade et s’en est suivie une vive discussion sur le fait d’accorder les mêmes chances aux filles et aux garçons, de lutter contre le mariage précoce des filles qui les exposent à des dégâts et le maintien des filles à l’école.

L’ambassadeur de la Belgique pour la journée du vendredi 08 octobre a, dans ses propos, fait ressortir les multiples avantages de l’éducation des filles et a invité les parents à maintenir les filles à l’école, a leur donné les mêmes chances que les garçons afin qu’elles réalisent leurs rêves et apportent leur pierre à la construction du pays.

Après le briefing à l’ambassade, l’ambassadeur Hawa Cissé et sa délégation se sont rendus au centre père Michel de Niaréla pour une visite. Elle a été reçue avec les honneurs dus à son rang par le Directeur du centre père Michel Norbert Kolan Adjor. Le Directeur a fait savoir à l’ambassadeur de la Belgique pour la seule journée du vendredi que le centre est une école partenaire de l’ambassade de la Belgique et qu’elle a été créée en 1956. Selon lui, le centre a formé plus d’une centaine de jeunes qui volent de leurs propres ailes de nos jours et qu’elle a un effectif de 570 élèves cette année dont des filles.

L’ambassadeur de la Belgique a eu droit à une visite des lieux et a montré sa satisfaction d’avoir visité ce centre qui participe activement à l’autonomisation des jeunes du Mali en leur offrant une formation de qualité. Concernant le programme de responsabilisation des filles de plan, elle a signalé que le fait de se mettre dans la peau de l’ambassadeur de la Belgique pour une journée est une mission exaltante et qu’elle fera tout son possible pour relever le défi pour montrer la voie aux autres jeunes filles que c’est possible.

Jurgen Van Meirvenne, l’ambassadeur de la Belgique au Mali qui a suivi la jeune Hawa Cissé durant la visite a invité les hommes à se débarrasser de l’idée machiste selon laquelle l’homme doit être le patron et que les pays les plus prospères du monde sont ceux où l’égalité entre les hommes et les femmes est la plus grande.

Moussa Samba Diallo

