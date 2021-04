Commémoration du 08 mars : Le ministre Mossa Ag Attaher célèbres les femmes de son département

Le mardi 06 Avril 2021, le Palais des sports a refusé du monde en accueillant une cérémonie des festivités des femmes du département de la Jeunesse et des Sports placée organisée dans le cadre de la ”Journée Internationale des femmes ’’. Présidé par le ministre Moussa Ag Attaher, l’événement s’est déroulé en présence de son collègue de la Promotion de la Femme l’enfant et de la famille, Mme Bouaré Bintou Founé Samaké.

C’est dans le cadre de la journée commémorative du 8 Mars que la gent du ministère de la Jeunesse et des Sports a initié ladite une réflexion autour du thème : leadership et conciliation des occupations sociales, professionnelles et planification.

Dans son mot de bienvenue, Mme Niaré Fanta Saro, porte-parole des femmes dudit ministère, a tenu à remercier le ministre Moussa Ag Attaher et Mme le ministre Bouaré Bintou Founé Samaké de leur disponibilité en dépit de leurs charges respectives. Elle s’est aussi livré à un bref rappel historique de l’origine du 8 Mars ‘’Journée International des Femmes’’, à savoir : l’officialisation en 1977 par les Nations Unies du 8 Mars comme journée dédiée à l’émancipation de la femme, incitant du coup toutes les nations de la planète à célébrer les droits et libertés de la gent.

Abondant dans le même sens, le ministre de la Promotion de la Femme l’Enfant et de la Famille ne tarissait pas d’éloges à l’endroit des femmes battantes et engagées du MJS. Et le ministre Mossa Ag Attaher de renchérir en soulignant la pertinence du thème qui, à ses yeux, permettrait aux femmes d’accentuer leur leadership afin de mieux servir la société, leurs familles respectives et le département de la Jeunesse et des Sports. « Je suis avec vous pour vous témoigner de mon engagement pour la promotion de la femme », a-t-il martelé pour la circonstance.

La rencontre était également l’occasion pour le ministre Ag Attaher de procéder à la distribution de masques lavables et de kits de lavage des mains à certains services de formation du département de la Jeunesse et des Sports. Elle a donné lieu en outre à la remise d’attestations de reconnaissances à certaines femmes du département de la Jeunesse et des Sports qui se sont distinguées par leur dévouement au travail et leur exemplarité. Avec son collègue de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille, le Ministre de la Jeunesse et des Sports a décerné lesdites attestations à une dizaine d’entre elles avant de prendre part à un match de Basketball féminin ayant agrémenté la célébration de la journée.

Aly Poudiougou

