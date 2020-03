En prélude à la célébration du 08 mars, journée internationale de la femme, la ministre de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille, Aïssata Kassa Traoré, a procédé à la remise de matériels aux familles des soldats tombés au champ d’honneur. C’était le dimanche 1er mars à la place d’armes du génie militaire.

Le don est composé de 40 sacs de 50kg de riz, 10 sacs de 50 kg de sucre, 10 bidons d’huile de 20 litres, 3 machines à coudre/broderie, 3 machines à coudre/simple, 2 matériels de fabrication du savon, 4 fours de séchage d’aliments, 2 séchoirs et trois balles de pagne de 08 mars et bien d’autres équipements aux familles des militaires morts au front.

Le colonel-major Samaké Mariétou Dembélé, directrice générale du service social des armées, a remercié la ministre de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille, Aïssata Kassa Traoré, pour ce bon geste à l’endroit des familles des soldats tombés au champ d’honneur.

Elle a indiqué que le thème national de la journée internationale de la femme, « 08 mars 2020, soutien à nos FAMA », est une manifestation de la reconnaissance de nos mamans, sœurs et filles aux Forces armées et de sécurité pour leur abnégation, leur courage et leur sacrifice.

Le colonel-major Samaké Mariétou Dembélé a soutenu que « le soutien le plus important que les FAMA demandent aujourd’hui aux populations, c’est le renseignement, de dénoncer tout comportement suspect que vous observerez dans votre environnement ».

Elle a ajouté qu’en offrant ces denrées alimentaires et matériels à cette couche vulnérable de la société, la ministre Traoré contribue à soulager des centaines de personnes défavorisées surtout en cette période difficile. « Grâce à ces dons, ces femmes pourront désormais savoir qu’elles ne sont pas laissées pour compte », a conclu le colonel-major Samaké Mariétou Dembélé.

Pour sa part, Dr. Diakité Aïssata Kassa Traoré, ministre de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille, a indiqué que cette cérémonie de remise de matériel rentre dans le cadre des activités du 08 mars. Elle est modeste mais pleine de significations. Selon elle, à travers cette remise, le ministère veut manifester sa solidarité envers la population malienne en général et les familles des forces de défense et de sécurité en particulier.

Avant de terminer, elle a invité les bénéficiaires à faire bon usage des matériels reçus. « C’est à ce prix que les objectifs seront atteints », a-t-elle conclu.

Fatim B. Tounkara

