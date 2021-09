CONABEM : Le nouveau président Mohamed AG El Dédéou place son mandant sous le signe de la consolidation des acquis et de l’encrage institutionnel

Le Conseil national des bureaux de placement payant et entreprises de travail temporaire du Mali (CONABEM), a tenu le jeudi 16 septembre dernier au Conseil national du patronat du Mali (CNPM), son Assemblée générale du renouvellement des organes de son instance dirigeante. A l’issue de cette Assemblée générale Mohamed Ag El Dédeou a été élu nouveau président du CONABEM pour un mandat de 5 ans. Il succède ainsi à Boubacar Toutou Kanté.

L’occasion a été mise à profit pour les délégués de passer au peigne fin les rapport moral et financier du mandat du bureau sortant. L’ouverture des travaux de cette Assemblée générale était présidée par le ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Bakary Doumbia, en présence du vice-président du CNPM, Ibrahim Diawara.

Le CONABEM a vu le jour un mercredi 20 décembre 2006 avec le concours matériel, technique financier et moral de l’ANPE et de plusieurs autres partenaires, a rappelé le président sortant Boubacar Toutou Kanté, lors de son intervention.

Au cours de ces dernières années, le nombre, le poids économique et social des structures d’intermédiation et de placement n’ont cessé de croitre s’est-il félicité. Au nombre de 15 cabinets à sa création, le CONABEM compte aujourd’hui 58 cabinets membres intervenant dans tous les domaines des Ressources humaines et dans toutes les branches de l’économie nationale, a-t-il souligné. Une étude portant sur un échantillon de dix cabinets révele les chiffres suivants en 2019 et 2020 : Nombre d’agents recrutés ct placés : 1.605; Nombre de formations dispensées : Nombre d’agents en interim et en impôts et cotisations sociales : 6.875.000.000 /AN 1.186 14.700, a-t-il détaillé. Après deux mandats successifs passés aux commandes de l’organisation, l’heure du bilan est arrivé a estimé le président sortant. A ce niveau, quelques actions importantes ont été réalisés. Dont il a cité, entre autres : la réalisation de plusieurs modules de formation dans le cadre du renforcement de la capacité opérationnelle des agents de nos cabinets; la promotion de la Convention n°181 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) relative aux Agences d’emploi privées ratifiée et promulguée le 31 décembre 2016 par le Président de la République; la participation active à la relecture du Code du travail, du Code de prévoyance sociale et de la Convention collective de la géologie et des mines. L’obtention d’un siège équipé et fonctionnel; l’amorce d’un début de partenariat avec plusieurs structures comme FAFPA ; I’APEJ ; VSOS Mali ; la coopération suisse, COFIN et bien d’autres encore.

Le tout nouveau président du CONABEM, Mohamed AG El Dédeou, se dit très honoré pour le choix porté sur sa modeste personne avec son équipe qui l’accompagne, pour présider aux destinées de cette organisation. Selon lui, ce choix est la preuve tangible manifestée par les délégués dans leur souci de consolider les acquis et la bonne gouvernance. ”Je mesure à sa juste valeur la portée de ce geste en faisant de moi le président du CONABEM 2021-2026”, a-t-il remercié.”

“Le défi est d’une grande portée, car remplacer le président Boubacar Toutou Kanté et le vice-président Amadou dit Diadié Sankaré, pionniers des BPP et ETT en République du Mali constitue un grand challenge que nous devrions surmonter. C’est le lieu pour moi et toute mon équipe de leur adresser les remerciements de tous les membres du CONABEM”, a déclaré le nouveau président. Avant de placer ce mandat sous le signe de la consolidation des acquis et de l’encrage institutionnel. Et de solliciter l’accompagnement de leurs partenaires stratégiques et techniques qui n’a jamais fait défaut ainsi que celui de tous les membres du CONABEM, afin de relever les multiples défis pour lesquels ils sont engagés à ne ménager aucun effort.

AMTouré

