Confédération des Tidjanes du Mali : Prière pour la paix et la sécurité

La Confédération nationale des adeptes de la Tarîqa Tijaniya a soufflé ses 10 bougies, samedi, au CICB. C’était en présence de deux ministres de la République, Dr Mahamadou KONE et l’Imam Oumarou DIARRA, mais également, de l’Ambassadeur du Royaume chérifien, SE Hassan NASRI, du Président du Haut conseil islamique, Saïd Ousmane Chérif Madani HAIDARA, du Président d’honneur et ancien premier responsable du HCIM, l’imam Mahmoud DICKO, du petit-fils de Cheikh Ahmad Hamahoula HAIDARA, Cheik Ahmada HAIDARA. On y notait aussi la présence des dignitaires d’autres tarîqas, notamment ceux de la Qadriya, sans oublier les soufis qui y étaient représentés en grand nombre.

Après avoir souhaité la bienvenue aux adeptes, membres et sympathisants de la Confédération nationale des Tijanes du Mali, le Président Thierno Hady THIAM a planté le décor religieux en tendant une main fraternelle aux adeptes et membres des autres tarîqas et tendances confessionnelles pour le triomphe de la religion du juste milieu et de la juste mesure en toutes choses qu’est l’islam à nous légué par le Prophète Mahomet (PSL).

« Il s’agit non seulement de demander la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Mali, mais, en même temps, de formuler des bénédictions pour le Roi, Sa Majesté Mohamed VI, pour tous les efforts qu’il ne cesse de déployer en faveur du rayonnement de l’islam dans le monde, en particulier au Mali », a vivement remercié le Président THIAM, en référence notamment au soutien à la Confédération nationale des Tijanes du Mali, dont Sa Majesté a encouragé et initié la mise en place.

Le Président THIAM s’est également réjoui de la bourse d’études par lui accordée à 500 jeunes maliens qui ont pu séjourner au Maroc pour y être formés comme imams.

Une attestation de reconnaissance a été décernée à Sa Majesté, à cette occasion, et remise à l’Ambassadeur NASRI.

Ce dernier a salué l’initiative de cette rencontre qui est centrée sur la prière collective au bénéfice de la paix et du Mali qui vit une crise multidimensionnelle sans précédent.

« Le contexte de l’époque, comme celui d’aujourd’hui, interpelle les hommes de foi pour faire prévaloir la tolérance, le respect de l’autre et la sacralité de la vie humaine face à l’extrémisme violent », a prêché SE NASRI.

« S’ouvrir aux autres composantes de la Nation et transmettre un islam authentique devraient être le prochain défi des adeptes de la tarîqa tijaniya du Mali », a exhorté l’Ambassadeur du Royaume chérifien.

Un message déjà entendu, puisque les autres confréries étaient conviées à ce 10è anniversaire de la Confédération nationale des Tidjanes, dont la prière collective revêtait la forme de la « wazifa », alternant zikrs, wirds et psalmodies.

Par Seydina Oumar DIARRA-SOD

Journalyste/Analyste politique

Adepte de la tariqa tijaniya/hamawiya/mohamediya

Commentaires via Facebook :