Samedi 20 mai 2023 s’est tenue la conférence de presse du conseil national du patronat du Mali, CNPM. Les objectifs de ladite conférence étaient entre autres de définir les priorités et enjeux du bureau actuel, réinstaurer et redynamiser le dialogue entre le secteur public et privé, redonner confiance aux partenaires et aux investisseurs, définir la vision du CNPM et fixer le cap. Un autre point d’orgue de cette conférence a été la vulgarisation de la visison du CNPM, la gouvernance et les perspectives.

Après l’historique du CNPM, le Président de la structure, Mossadeck Bally a égrené un chapelet d’éléments pouvant constitués l’ossature de son programme. Pour lui le bureau a comme priorités de réconcilier et rassembler les regroupements professionnels et les conseils patronaux des régions.

Parlant du processus de la mise en place de l’actuel bureau, il dira que pour une sortie de crise en un premier temps: ils ont organisé une assemblée générale extraordinaire du 1 octobre 2022 pour mettre fin au mandat de l’administration provisoire qui a été mise en place en mars 2022. Un nouveau bureau de 31 membre a été mise en place avec à sa tête M. Mossadeck Bally.

Les priorités du nouveau bureau sont entre autres de renouer le dialogue avec les différents partenaires, réconcilier et rassembler les membres ce qui a été fait. Même s’il y’a quelques incompréhensions mais nous y travaillons a affirmé le président du CNPM.

en octobre 2022 une rencontre a été organisée à Casablanca dans le cadre du dialogue de partenariat Africain, participation à la deuxième rencontre des entrepreneurs francophones a l’occasion la CGECI Academy en Côte d’ivoire, rencontre entre le CNPM et le conseil Malien des chargeurs le 9 novembre 2022. Le 24 fevrier 2023 participation à la deuxième édition Impact day et le 23 mars 2023 participation à l’assemblée consulaire de la chambre de commerce et d’industrie du Mali, toutes ces activités ont été menées pour réorganiser et améliorer la gouvernance et le partenariat privé- privé a-t-il ajouté.

Pour redonner confiance aux partenaires et aux investisseurs, en octobre 2022 une rencontre avec l’ambassadeur du royaume du Maroc, et aussi l’ambassadeur du Danemark M. Rof. En novembre 2022 rencontre avec l’ambassadeur de la République populaire de Chine et celui du royaume des Pays-Bas.

S’agissant des partenaires sociaux, le CNPM a participé à la conférence sociale dans le domaine du travail sous l’égide de la primature et le ministère en charge du travail en octobre 2022, En décembre 2022 le CNPM a également fait une visite à l’union nationale des travailleurs du Mali, UNTM et en mars 2023 une visite à la confédération syndicale des travailleurs du Mali a affirmé le président.

Le conférencier du jour dire qu’avec les partenaires techniques et financiers, en octobre 2023, le CNPM a effectué une visite au chef de fil des PTF et l’ambassadeur de l’Union européenne. Au four et au moulin, en Novembre 2022, il y a eu la visite au représentant du secrétaire général de l’ONU, chef de la MINUSMA.

En avril 2022 des actions ont été menées comme :

La visite au représentant du PNUD, la reprise des rencontres semestrielles CNPM/BCEAO sur l’analyse de la conjoncture économique du Mali, participation à Doha à la 5ième conférence des nations unies sur les pays moins avancés, un consultant a été recruté pour l’élaboration du plan stratégique du CNPM, participation au forum national sur les investissements, de l’initiative main dans main porté par la FAO en mai 2023.

Le nouveau bureau du CNPM s’est fixé un objectif central qui sera le fil conducteur de son action durant la mandature de 5 ans, à savoir faire du Mali une destination d’investissement. Pour cela 5 axes stratégiques sont visés et seront la Matrice des travaux:

L’énergie, les ressources humaines, les infrastructures, le financement et la fiscalité seront au cœur des actions du CNPM. Pour ce faire le CNPM compte transformer structurellement l’économie malienne, relancer la croissance pour créer de la richesse et de l’emploi au Mali. Pour atteindre ces objectifs, 5 groupes de travail ont été mis en place de janvier à juin 2023 selon Mossadeck Bally président du CNPM.

Le Président du CNPM a terminé son intervention par cette phrase, le CNPM est désormais uni et solidaire

Assitan DIAKITE

