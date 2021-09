Confrérie des chasseurs du Mali : Les Donsos aspirent à pleinement jouer leur rôle dans la stabilisation du Mali

L’Association nationale des chasseurs du Mali (ANACMA) avait donné rendez-vous à ses membres pour une conférence-débat sur la place et le rôle de cette confrérie traditionnelle dans la société malienne en mutation. C’était ce mardi 21 septembre 2021, au Radisson Blu, en présence du ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr Mahamadou Koné.

«Le rôle et la place des Donso dans la stabilisation du Mali, la promotion de la cohésion sociale et l’unicité des confréries Donso» ! Tel était le thème de la rencontre organisée le 21 septembre 2021 par L’Association nationale des chasseurs du Mali (ANACMA). Une thématique jugée pertinente par le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr Mahamadou Koné.

«C’est une démarche qui est de nature à favoriser le rapprochement qui posera les bases d’un mécanisme endogène d’apaisement du climat social au Mali», a assuré le ministre Koné. Il a profité de son intervention pour saluer les efforts que de l’ANACMA déploie pour fédérer l’ensemble des regroupements se réclamant de cette confrérie dont les fondations sont plus anciennes que le Mali médiéval lui-même.

«En travaillant à la cohésion interne, l’ANACMA sera mieux armée pour œuvrer davantage à la cohésion sociale et au renforcement du vivre ensemble dans notre pays», a indiqué le Dr Mahamadou Koné, en assurant la confrérie des chasseurs du soutien et de l’accompagnement des plus hautes autorités de la Transition à travers son département et sa modeste personne.

En retour, et au nom de ses condisciples, le Secrétaire général de ladite Association, M. Diawoye Traoré, a exprimé les vifs remerciements des Donso (chasseurs) à l’endroit du ministre. «Votre présence parmi nous, ce matin, est un signe de respect et de considération à notre égard», a-t-il salué. Et d’ajouter, «nous ne ménagerons aucun effort pour honorer notre serment de fidélité envers notre confrérie et notre patrie, le Mali». A noter que le thème de la rencontre est aussi la devise de la confrérie des chasseurs du Mali.

