Le directeur des opérations internationales et du partenariat de Qatar Charity, Nawaf Abdulla Ah Al Hammadi au Mali, a été reçu samedi 14 mai 2022 par Premier ministre, Dr. Choguel Kokala Maïga à la Primature. Cette rencontre s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement dont les ministres Oumarou Diarra, Mossa Ag Attaher… Après la Primature, la délégation de Qatar Charity a été reçue par le ministre Mossa Ag Attaher.

Accompagné pour l’occasion par le chargé d’affaires de l’ambassade du Qatar au Mali et les représentants de l’organisation de Qatar Charity au Mali, Nawaf Abdulla AH Al Hammadi a expliqué au Premier ministre, la mission et les différentes activités que Qatar Charity mène au Mali. Il a également fait un certain nombre de doléances au gouvernement malien pour faciliter la mission de Qatar Charity sur toute l’étendue du territoire malien.

Au cœur des échanges, les voies et moyens pour renforcer les relations entre le Mali et l’ONG. Nawaf Abdullah al-Hammadi, a affirmé la volonté de l’ONG à continuer à accompagner des projets dans notre pays. Sur place, le président de l’ONG a annoncé un financement en faveur des déplacés à hauteur de 100 000 $ (soit à peu près 62 millions de FCFA).

Nawaf Abdullah al-Hammadi a informé le chef du gouvernement de la volonté de Qatar Charity de construire un siège au Mali, qui comportera notamment un centre de formation et plusieurs autres services. Après avoir pris bonne note des différentes demandes du partenaire, Dr. Choguel Kokala Maïga a remercié le Qatar pour l’accueil chaleureux qu’on lui a réservé durant son séjour à Doha. Il a, au même titre, exprimé des besoins du Mali dans différents domaines notamment dans le domaine de la jeunesse et des sports, de l’emploi, de la promotion de la femme, de l’action humanitaire et des affaires religieuses en présence des ministres respectifs.

Principalement, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, le ministre des Affaires religieuses et du Culte, Mahamadou Koné, le ministre de la Promotion de la femme de l’Enfant et de la Famille, Mme Wadidié Founè Coulibaly, le ministre délégué chargé de l’Action humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés, Oumarou Diarra, et le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle Bakary Doumbia.

Au Premier ministre, l’ONG Qatar Charity a exprimé son intérêt pour renforcer le partenariat avec le département de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne.

Juste après la rencontre avec le Premier ministre, Dr. Choguel Kokala Maïga, le directeur des opérations internationales et du partenariat de Qatar Charity, Nawaf Abdulla Ah Al Hammadi a été reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher. Ce tête-à-tête entre M. Ah Al Hammadi et le ministre Mossa Ag Attaher a été l’occasion pour les deux parties d’échanger sur les actions de coopération au bénéfice de la jeunesse malienne.

Le chef du département de la Jeunesse et des Sports leur a expliqué les besoins du département qui sont pris en compte dans l’accord de partenariat qui vise fondamentalement à promouvoir le plein épanouissement des jeunes à travers la construction et l’équipement des centres intégrés de promotion des jeunes dans le cadre de la promotion des activités génératrices de revenus et le renforcement des capacités, à développer le sport, singulièrement pour les personnes handicapées, à favoriser l’assistance sociale, la paix et la cohésion sociale, à améliorer le cadre de vie dans les infrastructures de formation, socio-éducatives et sportives à travers la réalisation des forages et à renforcer les capacités des acteurs et intervenants en milieu jeunes et sports.

A noter que le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne et Qatar Charity ont signé un accord de coopération le 5 janvier 2022 dans les domaines de la promotion de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne.

A la fin de l’audience, le ministre Mossa Ag Attaher a offert à son invité des tableaux de l’artisanat touareg en guise de souvenir du Mali.

