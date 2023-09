Dégradation de la situation sécuritaire : la plateforme « Goundam inclusivité et développement » plaide pour l’ouverture d’un corridor sécurisé afin de fournir le cercle en denrées de premières nécessités

La plateforme « Goundam inclusivité et développement » a animé, le jeudi 07 septembre une conférence de presse, à la Maison de la presse. Objectif : tirer la sonnette d’alarme sur les conséquences de la dégradation de la situation sécuritaire et économique dans le cercle. C’était sous l’égide de son président Diadié Touré.

Au Mali, la plateforme « Goundam inclusivité et développement » s’inquiète de la dégradation de la situation sécuritaire et économique du cercle. Selon son président, Diadié Touré, en dépit de « la montée en puissance de l’armée, force est de constater la dégradation de la situation sécurité et économique dans la région de Tombouctou en général et le cercle de Goundam en particulier depuis la rétrocession des emprises de la Minusma Ber et de Goundam à l’Etat malien ».

Cette rétrocession, qui a commencé depuis fin juin, fait suite à la demande de retrait sans délai de la Minusma du Mali par les autorités de la transition et autorisée par le Conseil de sécurité de l’ONU. A l’en croire, le départ des forces onusiennes a manifestement eu des effets néfastes sur la vie des populations (un blocus voire un embargo sur l’ensemble des cercles de la région). C’est ainsi qu’il a listé les difficultés qui assaillent la population de Goundam. Celles-ci ont pour nom : restriction des mouvements des populations, difficultés, voire impossibilité d’accéder aux denrées de première nécessité, flambée des prix de ces denrées (impossible de s’offrir le quotidien au même le plus aisé).

A ceci s’ajoute une panne croissante en fourniture d’électricité et d’eau potable par l’Energie du Mali et la Somagep par faute d’approvisionnement en carburant et défaillance des groupes électrogènes. Au regard de ce qui précède, la plateforme de Goundam inclusivité et développement lance un appel aux autorités de la transition à travailler plus davantage afin de circonscrire la dégradation de la situation sécuritaire et économique, qui vise à fragiliser des populations déjà meurtries par plus d’une décennie de crise multidimensionnelle.

Le président de la plateforme « Goundam inclusivité et développement » demande aux autorités l’ouverture d’un corridor sécurisé afin de fournir le cercle de Goundam et la région en denrées de premières nécessités, faciliter les mouvements des populations à travers une sécurisation des principaux à travers une sécurisation des principaux axes routiers notamment : Goundam-Tombouctou, Goundam-Tonka, Goundam Diré.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

