Déjeuner de travail CMSS – FNAR

La Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) a convié les membres du Bureau de la Fédération Nationale des Associations des Retraités du Mali (FNAR) à un déjeuner de travail le mercredi 28 octobre 2020.Cette rencontre a pour but de renforcer le partenariat entre les deux organismes et d’échanger sur les préoccupations et les perspectives.

La Directrice Générale entourée de ses Directeurs, conseillers techniques et Chefs de Services et la délégation de la FNAR ont échangé à bâton rompu sur leurs préoccupations communes dont entre autres : la rénovation du siège de la FNAR, l’acquisition d’équipements informatiques, la mise en place de ralentisseurs aux abords de la direction régionale du district de Bamako en vue de faciliter son accès aux retraités etc. Pour toutes ces actions, la FNAR a sollicité l’accompagnement de la CMSS.

Ainsi, le président de la FNAR, Karim Tangara, pour sa part a réitéré son engagement à soutenir les actions de la Directrice générale de la CMSS qui a montré dès son arrivée que les retraités comptent. Ce qui a ouvert la voie aux autres membres de la FNAR de renouveler leur soutien sans faille à la CMSS à travers sa Directrice. Ils estiment que les anciens doivent être utilisés et exploités et la FNAR disposent de la main d’œuvre qualifiée.

En réponse, la Directrice Générale, Mme Diéminatou SANGARE s’est dite sensible à toutes ces questions et à pris l’engagement de prendre en charge ces problèmes avec son équipe de direction afin d’y trouver les solutions appropriées.

En convenant de conférer à ce genre de rencontre, les deux parties ont mis fin à ce déjeuner empreint de convivialité.

Fatoumata Mah Thiam KONE, cheffe service Communication et relation publique/CMSS

