Hier, le chef de file de l’opposition était à Nioro pour rencontrer le Chérif Bouyé Haïdara. C’est tard dans la nuit qu’il a été reçu par le gardien des Hamalistes.

Selon les informations concordantes, le chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé, président du Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD) était à Nioro du Sahel et après le Premier ministre Boubou Cissé. Le président de l’URD, arrivé deuxième du scrutin, Soumaïla Cissé, refuse toujours de reconnaître IBK comme président de la République même si indirectement une partie de l’opposition l’a reconnu en l’occurrence Tiébilé Dramé et Hamadoun Dicko à travers l’Accord politique. Les raisons de cette visite n’ont pas été encore élucidées. Mais, tout porte à croire qu’il s’agit toujours de la mission de décrisper le climat sociopolitique. D’autant plus que le Chérif a rencontré le Premier ministre, Boubou Cissé, la semaine dernière en compagnie du directeur de campagne de Soumaïla Cissé en l’occurrence Tiébilé Dramé dans le cadre de la décrispation politique. Au vu de cette rencontre, le Chérif aurait donné son quitus et son engagement à stabiliser le pays sous la houlette de Boubou Cissé qui fait l’unanimité au sein de la classe politique comme de la société civile. Comme connu par tous, Bouyé Haïdara était un allié de taille de l’opposition. Mais ces derniers temps, le Chérif de Nioro commence à désamorcer sa bombe contre le régime qu’il s’était résolu à combattre jusqu’au bout….Lire la suite sur Aumali

O.D.

