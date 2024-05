Dialogue inter-maliens pour la paix et la réconciliation: Le niet des Présidents Konaré et N’dao au comité de pilotage !

La phase nationale du Dialogue inter-maliens pour la paix et la réconciliation nationale démarre ce lundi 6 mai au Centre international de conférences de Bamako, avec une fausse note. L’ancien président de la République Alpha Oumar Konaré et l’ex-président de la transition, Colonel-major à la retraite Ba N’dao, ont refusé de recevoir le Comité national de pilotage de ce dialogue avec à sa tête Ousmane Issoufi Maïga.

Le Président du Comité de pilotage du dialogue inter-maliens pour la paix et la réconciliation nationale, Ousmane Issoufi Maïga, a souhaité rencontrer les anciens Présidents ou leurs épouses. Ainsi, l’ancien Premier ministre a été reçu par Pr Dioncounda Traoré. Accompagné de certains de ses collaborateurs, il s’est rendu aussi chez les anciennes Premières Fanta Diallo (épouse de Modibo Kéita), Mariam Sissoko (épouse du Général Moussa Traoré), Lobbo Traoré (épouse d’Amadou Toumani Touré) et Aminata Maïga (épouse d’Ibrahim Boubacar Kéïta).

Il nous revient que le Président Alpha Oumar Konaré et le Colonel major à la retraite Ba N’dao n’ont pas répondu à la demande du Comité de pilotage du dialogue inter-maliens pour la paix et la réconciliation. Nos sources précisent que l’équipe d’Ousmane Issoufi Maïga a dépêché chez le fils de Dougoukolo une délégation composée de 4 griots, dont Ben Chérif Diabaté. Si le Président Konaré a reçu les visiteurs par courtoisie, il est resté inflexible sur sa position initiale : le refus de rencontrer son ministre de la Jeunesse et des Sports et son équipe.

Saisi à son tour par le Comité de pilotage, le Colonel-major à la retraite Ba N’dao, lui a opposé une fin de non-recevoir. Il nous revient que l’officier supérieur de l’armée à la retraite, digère mal l’humiliation de sa destitution par les colonels du Cnsp après l’avoir désigné Président de la Transition.

Chiaka Doumbia

