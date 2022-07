Aucun dirigeant de la République du Mali ne pourra plus dire sur la place publique qu’il n’est pas au courant des difficultés que vivent les populations du cercle de Ansongo. Après le passage à la Primature d’une délégation de l’Association IRGANDA, conduite par son président Ousmane Issoufi Maïga, le Premier Ministre Choguel K. Maïga a été suffisamment édifié sur ce qui se passe dans cette partie du Mali et des difficultés que vivent les populations.

Une délégation composée des représentants des 4 communes sédentaires et des 3 communes nomades du Cercle d’Ansongo, a été conduite Oumane Issoufi Maïga, Président de l’Association IRGANDA, pour rencontrer le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. Après avoir exprimé toute sa disponibilité à accompagner les autorités de la Transition pour sortir de la situation infernale qui caractérise le terroir d’Ansongo et environs, la délégation a mis un accent particulier sur un certain nombre de préoccupations. Ce sont : l’insécurité et son lot de déplacés, les enlèvements, les vols de bétails, les écoles fermées, les centres de santé vidés,

Aussi, la délégation, au regard de l’urgence, a invité le gouvernement a apporté un appui alimentaire conséquent aux populations déplacées par milliers dans la zone. Des sollicitations pour les médicaments, l’aliment bétail, les semences, les engrais, n’ont pas été oubliées.

Au nom des populations d’Ansongo et environs, Ousmane Issoufi Maïga a demandé la réhabilitation ultérieure des écoles, en les équipant de forages. Venu, certes pour poser les problèmes à l’état, le Président de l’Association IRGANDA, n’a pas oublié d’interpeller la diaspora et les communautés qui doivent s’organiser d’avantage et surtout investir pour réaliser les nombreux projets structurants dans la zone.

La Primature a annoncé que le « Premier ministre, a salué la démarche avant d’informer ses hôtes sur la stratégie du gouvernement en cours sur le plan global. Une stratégie, qui a consisté d’abord à démanteler tous les sanctuaires terroristes au point qu’à ce jour la peur a changé de camp ». Selon toujours la Primature, le Premier ministre a dit que « le gouvernement entend dans un proche avenir occuper le terrain en rendant toutes les préfectures opérationnelles et en créant autant que possible des bases militaires ». Enfin, le Chef du gouvernement a invité ses interlocuteurs du jour à adresser un mémo aux Autorités, qui l’examineront avec diligence de manière collégiale et définiront les réponses appropriées.

Assane Koné

