Diner gala de levée de fonds de la Fondation Alegria ce samedi : L’argent récolté servira à financer la réinsertion de 100 jeunes filles de la rue

Les membres de la Fondation Alegria étaient face à la presse le mardi 12 décembre au siège d’une agence de communication à l’ACI 2000. A travers cette rencontre avec les hommes de média il s’agit pour eux de donner d’amples explications par rapport à la quatrième édition du diner gala de ladite fondation prévue demain samedi à l’hôtel de l’Amitié.

Pour la présidente de la Fondation Alegria, il s’agira à travers cette activité de mobiliser des fonds pour aider 100 “filles en situation de rue”. Ce, en vue de financer leur formation dans différents corps de métiers comme la savonnerie, la coiffure, la couture…Pour cela, la présidente de l’association a sollicité l’accompagnement des Maliens de l’intérieur et de la diaspora pour que ce projet d’un montant 250 millions de FCFA soit une réalité.

“En plus de l’argent nous avons besoin de toute sorte d’accompagnement qui peut être du matériel nécessaire à la formation et à l’insertion des jeunes filles mais nous avons aussi besoin des conseils et des orientations”, a ajouté Mme Hawoye Maïga présidente de la commission d’organisation. Aussi, elle a rappelé qu’il est nécessaire de venir en aide à ces jeunes filles qui sont livrées à elles-mêmes dans la rue sans appui et sans assistance. “La présidente a pris le temps d’échanger avec ces jeunes filles, elle a senti qu’elles ont besoin d’écoute, d’accompagnement, c’est pourquoi elle a décidé cette année d’orienter les actions en faveur d’elles au lieu des enfants talibés qui sont généralement les bénéficiaires de nos projets”, a expliqué Hawoye Maïga.En tout cas la présidente de la Fondation Alegria a profité de cette rencontre pour rendre un hommage mérité aux parrains de cette édition. Il s’agit du ministre commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Ag Mohamed Ali et de l’opérateur économique Mohamed Samassékou.

Cette conférence de presse a été aussi mise à profit par le juriste chercheur activiste Amara Sylla pour rendre un hommage mérité à Adama Samaké pour son combat pour le Mali. “Elle a toujours répondu présent quand il s’agit du Mali, de soutenir l’armée, les autorités aussi c’est pourquoi pour moi en plus du peuple malien, les autorités notamment le président de la Transition, les membres du gouvernement et du CNT doivent aider la présidente de Alegria dans ce combat”, a ajouté Amara Sylla.

Kassoum Théra

