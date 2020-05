A Dougabougou dans la Commune rurale de Markala (Ségou), la population est sortie massivement, le lundi 11 mai 2020, pour manifester afin de réclamer le retour du DGA, de l’Usine de production du sucre (Sukala-SA), Moulaye S. Haïdara et non moins président de la jeunesse de Dougabougou. Suite au relèvement de ce dernier, la population en colère a brûle les pneus pour réclamer son retour sans condition. Les manifestants ont demandé une intervention du ministre de l’industrie et du commerce et le président de la République, IBK afin que le sieur Haïdara soit de retour à son poste pour « l’intérêt et le bien-être de la communauté de Dougabougou. » Depuis son arrivée à Dougabougou, nous confie un manifestant, le DGA, Moulaye S. Haïdara s’active à créer toutes les conditions pour le développement de la commune de Dougabougou notamment par rapport à l’emploi des jeunes, à l’octroi de l’eau potable, à lutter contre les inondations etc.

