Dr Fatoumata Coulibaly dite FC aux étudiants du Droit public : « Aimer sa culture, c’est aimer son pays »

Ce jeudi 17 avril 2025, la Faculté de Droit public de l’Université Kurukanfuga a vibré au rythme d’un échange riche avec la cinéaste malienne Dr Fatoumata Coulibaly dite FC. Figure emblématique du cinéma africain et fervente défenseure de la culture malienne et africaine, FC est intervenue dans le cadre de l’initiative nationale « 2025, année de la culture au Mali », dont elle a été désignée marraine du mois de mars.

Cette rencontre, organisée en partenariat avec le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme et celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s’inscrit dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités de la Transition. Le président, le Général d’Armée Assimi Goïta, a en effet élevé la culture au rang de priorité nationale, dans le but de raviver les valeurs identitaires maliennes et d’encourager une jeunesse ancrée dans ses racines.

« 2025, année de la culture » : une conférence marquante pour la jeunesse

Après une première conférence réussie le 3 avril dernier à l’Université Yambo Ouologuem de Bamako sur le thème « Citoyenneté et valeurs culturelles », Dr Fatoumata Coulibaly a cette fois axé son intervention sur le thème : « Développement de la culture, place et rôle de la femme dans le cinéma et l’audiovisuel ». Face à un auditoire composé d’étudiants curieux, de personnalités du monde culturel et du Doyen de la Faculté, la conférencière a partagé son parcours, riche en expériences, en luttes, mais aussi en victoires.

« Ce que j’ai dit aujourd’hui aux jeunes, ce n’est pas du faux, c’est du vécu. Je continue à vivre tout cela », a-t-elle confié avec émotion. Au fil de son discours, elle a exhorté la jeunesse à se battre, à s’aimer, à aimer son époux, sa culture et son pays. Pour elle, il ne peut y avoir de développement sans amour-propre et sans enracinement dans ses valeurs.

Une voix engagée pour la culture et les femmes

« Quand on aime soi-même, on va aimer les autres. On va essayer de développer tout ce qu’on a, même avec peu de moyens », a-t-elle martelé. Ces mots puissants ont fortement résonné auprès des étudiants, qui ont saisi l’importance de leur rôle dans la préservation et la promotion de la culture malienne.

L’échange, loin d’être un simple exposé, a pris la forme d’une conversation ouverte et interactive. Fatoumata Coulibaly a répondu avec générosité aux nombreuses questions, distillant conseils, encouragements et plaidoyers passionnés pour une plus grande implication des femmes dans l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel.

Culture, cohésion et développement : une vision présidentielle en marche

Elle a souligné les progrès accomplis, mais aussi les défis persistants, notamment en matière de formation, de financement, et de reconnaissance du rôle des femmes dans la production culturelle. « Je suis tellement contente aujourd’hui. Je sais que 90 % des jeunes qui m’ont écoutée vont réagir positivement à mon message, car ils aiment leur pays », a-t-elle déclaré, confiante et émue.

Aux jeunes absents de la salle, elle a adressé un message fort : « Je vous demande de vous aimer, d’aimer vos parents, vos familles, et d’aimer votre pays. Soyez des patriotes convaincus ».

Cette conférence marque une nouvelle étape dans la volonté des autorités maliennes de faire de « 2025, année de la culture au Mali ». Par cette initiative les autorités entendent faire de la culture un outil de cohésion sociale, de construction identitaire et de développement durable. Grâce à des figures inspirantes comme Dr Fatoumata Coulibaly, la jeunesse malienne est plus que jamais appelée à reprendre le flambeau d’un patrimoine riche et vivant, en le portant haut et fort dans les sphères nationales et internationales.

Ibrahim Kalifa Djitteye

Sahel Tribune

Commentaires via Facebook :