Dr. Moussa Coulibaly, Sociologue : “Il faut une armée forte pour une démocratie forte”

Selon Dr. Moussa Coulibaly, sociologue, le Mali a l’opportunité de s’assurer un envol démocratique durable à travers son armée républicaine. A ses yeux, l’élan de déploiement actuel de l’armée pour la reconquête du territoire est rassurant ajoutant qu’il est nécessaire pour le régime de la Transition et la classe politique de faire un état des lieux sincère en envisageant des mesures de confiance.

Notre sociologue affirme que les zones d’ombre sont en train de se dissiper par rapport à la question de la montée en puissance de l’armée. Sur le terrain, au regard des témoignages d’habitants et des rapports des services communication de la Grande muette, Dr. Coulibaly, estime que l’armée monte en puissance. A ses yeux, les dernières acquisitions faites en termes de matériels sont l’illustration que l’armée est en train de mettre toute la puissance de l’Etat au service de la sécurité et de la protection des citoyens et de leurs biens.

Face à la crise sécuritaire et économique, les Maliens ne doivent plus se poser de questions sur l’urgence du moment. Il souligne que ce peuple digne qui a tant souffert depuis 2012 par des intrusions étrangères et des complots en tous genres a compris qu’entre le pacte de la sécurité et celui de la stabilité, il faut opter pour le premier qui est la condition sine qua non du second.

Cependant, notre sociologue reconnait que tout ne marche pas en ce moment comme sur des roulettes vu le front social très agité à plusieurs niveaux (demandes syndicales) mais il reste convaincu que les Maliens ont des raisons d’espérer. Il déplore que l’une des urgences de l’heure tourne autour des dates des échéances électorales.

Pour lui, il faut se donner le temps de créer les conditions sécuritaires minimum pour faire des élections propres tout en favorisant le retour de l’administration sur l’ensemble du territoire. L’histoire nous apprend qu’en Afrique les crises post-électorales ont plombé le décollage économique en fragilisant l’unité nationale.

A ses dires, “les plus pressés diront que le pays a l’habitude d’organiser des élections dans des conditions d’instabilité, mais cette fois-ci il s’agira d’organiser des élections dans les zones sous le contrôle de l’armée et de l’administration. Autant il est nécessaire d’avoir un contact permanent et fécond avec la classe politique, autant il est important de tendre la main à tous les protagonistes désireux désormais de contribuer à l’édification d’un Mali un et indivisible”.

Il invite les autorités de la Transition à redoubler d’efforts pour récupérer les biens détournés tout en poursuivant sans relâche et sans trêve le traitement des dossiers en rapport avec la délinquance financière.

“C’est l’occasion ou jamais pour notre pays de s’extraire du giron impérialiste en optant pour le partenariat gagnant-gagnant. La diversification des partenaires dans un esprit de respect mutuel est loin d’être une fuite en avant patriotique. C’est le point de départ d’une refondation durable”, conclut notre sociologue.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :