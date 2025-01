Dans le cadre de la lutte contre la radicalisation citoyenne, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), a publié un communiqué relatif aux allégations de disparition forcée et des discours de haine à caractère religieux.

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) demeure préoccupée par des violations et/ou atteintes aux droits civils et politiques à travers un communiqué N°0001-2025/CNDH-P émanant. La CNDH fait allusion ici aux allégations de disparition forcée et des discours de haine à caractère religieux qui sont préférés à longueur de journée sur l’état du pays et le fonctionnement de la machine administrative.

Face à ces actes attentatoires à la dignité humaine, et se fondant sur les textes nationaux et internationaux notamment la Constitution du 22 juillet 2023, le Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP), la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), la Convention internationale pour la protection de toutes personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006, la CNDH rappelle à l’État sa responsabilité première de protéger les populations et en appelle aux populations elles-mêmes de s’abstenir de tenir et/ou diffuser tout discours de haine, notamment ceux à caractère religieux.

La CNDH prévient que les discours et actes incitatifs à la haine et à la violence entraînent des

troubles souvent graves à l’ordre public. Toutes choses que la future Chartre nationale pour la Paix et la Réconciliation nationales. Aussi, la CNDH recommande au gouvernement de prendre des mesures idoines visant à faire cesser de telles pratiques. Car pour la Commission dirigée par Aguibou Bouaré, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée.

Sur un autre plan, la Commission a organisé un atelier le 16 janvier 2025 au Mémorial Modibo Keïta, avec l’appui de l’Ong Terre des hommes. Un atelier portant sur l’opérationnalisation du Mécanisme national de protection des défenseurs de droits l’homme (Mnpddh), et qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de soutien à la société civile malienne pour l’amélioration et la protection de l’espace civique au Mali et au Burkina notamment.

À l’issue de cette rencontre les participants ont pu examiner et ajuster les contenus des documents issus de la retraite organisée en décembre 2024 pour s’assurer de leur conformité avec les objectifs initiaux et les attentes des parties prenantes. Afin d’intégrer les contributions et retours des participants pour affiner les documents stratégiques, la CNDH et l’Ong Terre des hommes visent à déterminer les priorités pour les campagnes de plaidoyer et de sensibilisation basées sur les documents stratégiques validés, et en même temps préparer un plan de communication succinct pour rendre les stratégies accessibles et mobiliser l’opinion publique et les décideurs.

Dans cette voie et ce cheminement, les deux partenaires ont renseigné que le projet de soutien à la société civile pour l’amélioration et la protection de l’espace civique (PRODHEC) est un projet multi-pays financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Consortium Terre des hommes Lausanne, l’Association Mauritanienne des Droits Humains, l’Association Malienne des Droits Humains, SEMFILMS et Amnesty International Burkina Faso.

L’opérationnalisation du mécanisme de protection des Défenseurs des Droits Humains se justifie, apprend-t-on, par le fait que le Mali est en proie à des défis majeurs en matière de droits humains et de paix depuis 2012. Pour preuve, les populations maliennes, et plus particulièrement les femmes, les filles et autres personnes en situation de vulnérabilité, ne cessent de subir les exactions et violations de leurs droits.

Aussi ans, est-il indispensable de tenir compte de ce contexte délicat de guerre asymétrique contre le terrorisme international pour préserver intelligemment les DDH et ceux qui s’occupent de défense et de protection des droits de l’homme. Il s’avère donc important de soutenir nos populations exposées et cibles vulnérables. Dans ce but, leur rôle aux organisations de défense des droits de l’homme doit consister à venir en aide aux personnes dont les droits ont été violés, de contribuer à mettre fin aux violations de droits humains (DH) et empêcher subséquemment la répétition des violations en enquêtant et signalant les cas enregistrés.

Sur cette approche, il faut dire que les défenseurs des DH sont souvent exposés à des risques pour leur intégrité physique et sont à protéger pour les données statistiques et des témoignages qu’ils possèdent par devers eux. Des informations sensibles qui nécessitent l’implication du Mécanisme national de protection des droits de l’homme (MNPDH).

Pour rappel, ce mécanisme a été confié à la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) en vertu du décret d’application de la loi relative aux défenseurs des droits de l’homme de janvier 2020. Depuis cette date, le MNPDH n’est pas pleinement opérationnel, à cause de l’absence de moyens d’accompagnement. Par cette mise en œuvre de son opérationnalisation à travers l’appui de l’Ong Terre des Hommes, en partenariat avec l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH), la CNDH est déjà à pied d’œuvre pour enclencher le processus d’opérationnalisation du MNPDH. C’est ainsi qu’en décembre 2024 a été organisée une retraite de trois jours à Diamcis à Banankoro. Le second atelier planifié pour le 16 janvier 2025 vient de se terminer au Mémorial Modibo KEITA. Le troisième atelier et dernière activité consistera en l’organisation d’un séminaire de sensibilisation des Organisations de la Société Civile (OSC) et autres acteurs sur le mécanisme, son mode de fonctionnement, de saisine mais également certains mécanismes au niveau régional et international.

Ces rencontres ont enregistré la participation des membres et personnel de la CNDH, des acteurs des organisations de défense des Droits de l’Homme et la presse. À la fin de ce deuxième atelier, la validation des documents issus du premier atelier a été actée.

KML

