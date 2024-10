Education aux Valeurs-PNEV : Des sessions d’appropriation en cours…

Après les phases institutionnelles, le ministre de la Refondation de l’Etat et des Relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, continue sa politique d’appropriation du Programme national d’éducation à nos valeurs (Pnev). La semaine dernière, au CICB, il était devant les forces vives de la nation et la haute administration pour la présentation du Pnev.

Pendant deux jours, le ministre de la Refondation de l’Etat et des Relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, en mission d’élaboration d’un Programme national d’éducation à nos valeurs, était face aux forces vives de la nation et les administrateurs en vue de présenter le Pnev et recueillir les avis et les recommandations des uns et des autres sur le projet.

Selon l’expert de la Mission d’appui à la refondation (Mare) et membre du comité pour l’élaboration, Emmanuel Sagara, le Pnev est issu du Cadre stratégique de la refondation de l’Etat, qui est à son tour issu des Assises nationales de la refondation (ANR). Dans un premier temps, le Cadre stratégique, selon M. Sagara, ne concernait que les institutions. Après constat de nécessité, il a été réfléchi le Pnev pour valoriser la ressource humaine au Mali.

Il a été mis en place un comité d’experts pour l’élaboration du Pnev. “Nous avons consulté tout le monde. Toutes les couches sociales. On s’est déplacé et on a joint par des correspondances à l’extérieur et à l’intérieur du Mali, des personnes ressources pour ce document”, a confié M. Sagara précisant que l’objectif est d’avoir comme résultat : “Un Malien responsable et respectueux de son pays”.

Aujourd’hui, le Programme national d’éducation à nos valeurs est disponible en support papier et en version électronique. Le Pnev est un document de 280 pages. “Un programme qui consiste à faire recours à nos valeurs ancestrales positives afin de les revisiter et d’en extraire ce qui pourrait éventuellement nous aider à refonder l’Etat. Il s’agit de renouveler la citoyenneté pour des citoyens consciencieux et respectueux”, a expliqué Pr. Issa Ndiaye.

Après cette phase, qualifiée de réussite selon plusieurs participants, viendront d’autres phases d’appropriation, a promis le ministre Ibrahim Ikassa Maïga. Ce serait le tour à des phases régionales, communales, voire la diaspora. Il s’agira, pour le ministre en charge de la Refondation de l’Etat, de continuer sa politique d’appropriation afin de faciliter le processus de mise en œuvre planifié sur cinq ans.

Ce mardi, si le programme se passe comme prévu, le ministre Ibrahim Ikassa sera à la Maison presse face aux journalistes et hommes de média pour une autre session d’appropriation.

Koureichy Cissé

