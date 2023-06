Emplois verts : Une opportunité à Kolokani

Les emplois verts, dans le cadre du changement climatique, étaient au centre d’une formation à Kolokani du 6 au 10 juin.

Durant 5 jours, une trentaine de journalistes de Kolokani, Kati et Koulikoro ont reçu une formation sur le changement climatique et les emplois verts. Elle est organisée par Mali-Folkecenter Nyetaa sur le projet Innov- Rec. L’ouverture de cette formation était présidée par Mme Diassana Fatou Daou 1re adjointe au préfet avec à ses côtés Messieurs Fousseyni Bathily adjoint au maire, Emmanuel Koné secrétaire général du conseil de cercle de Kolokani et Dr Nagale Mamadou Sanogo, formateur.

Cette rencontre visait à renforcer les connaissances de 25 participants sur les causes et les conséquences des changements climatiques, les mesures d’atténuation et d’adaptation, ainsi que sur les politiques et les initiatives pour sa lutte. Familiariser les 25 participants avec les opportunités d’emplois verts et les secteurs clés de l’économie verte telles que les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la gestion des déchets. Développer les compétences des 25 participants en matière de la communication sur les changements climatiques et les emplois verts, en mettant l’accent sur la précision, l’équilibre, la pertinence et l’étiquette journalistique. Outiller les participants avec des modules numériques (PPT) sur les changements climatiques et les emplois verts.

La représentante du préfet a exhorté les participants à l’assiduité et à l’abnégation au cours cette formation car elle incarne une importante capitale pour les Hommes de médias qui, de retour véhiculeront le message pour avoir un changement de comportement de la société en fin de lutter contre le changement climatique.

Abou Safouné Diarra

Commentaires via Facebook :