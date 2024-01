Études des ouvrages d’alimentation en eau potable : Le document à l’appréciation des acteurs

Le mardi 26 décembre 2023 a eu lieu dans un hôtel de la place, l’atelier de validation technique du rapport provisoire de l’étude relative à l’élaboration d’avant-projet des normes techniques de conception et de construction des ouvrages d’alimentation en eau potable au Mali.

L’ouverture de l’atelier a été présidée par Sékou Diarra, directeur national de l’hydraulique, représentant le ministre de l’Energie et de l’Eau, qui avait à ses côtés, Issa Sissoko, directeur du programme Mali Sanya.

La journée a été l’occasion pour les participants de se pencher sur le rapport provisoire de l’étude relative à l’élaboration de l’avant-projet des normes techniques de conception et de construction des ouvrages d’alimentation en eau potable au Mali.

Financées par la GIZ à travers le programme Mali Sanya, ces études ont été réalisées par le bureau d’ingénieurs conseil IGIP Afrique Mali qui a mobilisé l’ensemble des experts dans le secteur de l’eau autour de ce travail.

En effet, le secteur de l’eau au Mali étant un secteur transversal, connait aujourd’hui beaucoup d’intervenants. Cette multiplicité d’acteurs sur le terrain a révélé des disparités entre les ouvrages d’alimentation en eau potable, à cause de la conception qui n’est pas de la même façon. Pour corriger ces disparités, le département en charge de l’eau, à travers la direction nationale de l’hydraulique s’est engagée conformément à ses orientations et dans la dynamique des ODD, à l’élaboration d’un document stratégique qui constituera un guide de référence pour l’ensemble des acteurs intervenants dans le secteur de l’eau, y compris les partenaires.

A noter que dans le cadre de la mise en œuvre des accords de la coopération bilatérale entre les gouvernements de la République du Mali et celui de la République Fédérale d’Allemagne, le programme Mali Sanya, pour la période 2022-2023 a été élaboré. Le programme appuie la direction nationale de l’hydraulique à élaborer le projet de normes et standards minima que tout intervenant sur un projet de réalisation d’ouvrages d’alimentation en eau potable se devra obligatoirement de respecter. Ainsi, le présent atelier vient clôturer un processus qui a constitué à élaborer ce document et que le travail a réuni l’ensemble des services techniques de l’Etat concerné.

Issa Sissoko, directeur du programme, Mali Sanya, a salué les partenaires, en particulier le bureau d’ingénieurs IGIP Afrique Mali, pour son travail remarquable qui a impliqué l’ensemble des experts pour ces études.

De son coté, Sékou Diarra, directeur national de l’hydraulique, se dit convaincu que la qualité et la diversité des participants à cet atelier constitue autant d’atout de la recherche des voies et moyens permettant d’aboutir à la validation du document. Cet atelier, selon lui, traduit leur volonté commune de promouvoir la solidarité et la coopération internationale en vue d’un développement durable qui tient bon de la dynamique d’assurer un accès durable et équitable en eau potable.

Le programme Mali Sanya, vise à contribuer au développement durable des centres semi-urbains pour une gestion professionnelle des déchets solides, des eaux usées et excrétas respectueuse de l’environnement et de la protection de la ressource en eau. C’est dans ce cadre que la coopération technique (CT) appui différents acteurs du secteur à améliorer l’accès durable à l’eau potable et assainissement notamment dans des zones rurales de trois (03) régions d’intervention prioritaires (Kita, Koulikoro et Dioila). Un appui est également apporté au niveau des institutions du secteur dans la mise en œuvre des programmes et stratégies nationaux ainsi que le renforcement des capacités des syndicats inter communaux et des opérateurs dans la gestion des services publics d’eau et assainissement de base.

Le programme, s’articule autour de quatre champs d’intervention : le renforcement de l’efficacité institutionnel, amélioration de la chaine de valeur, le développement des affaires dans le secteur Eau et assainissement, le renforcement de la formation professionnelle.

Ibrahima Ndiaye

