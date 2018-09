La capitale malienne s’apprête à accueillir la 1ère édition du forum international sur la sécurité et la santé au travail du 8 au 9 novembre 2018. 450 participants de l’espace francophone et de l’Afrique de l’ouest vont échanger sur : La prévention des risques professionnels au cœur des exigences stratégiques des entreprises en Afrique.

Bamako abrite du 8 au 9 novembre 2018 la 1ère édition du forum international sur la sécurité et la santé du travail. Annoncé au Musée de la Femme « Muso Kunda », l’évènement va enregistrer la participation d’une quinzaine d’exposants, 450 participants autour de 9 plénières et 27 panels sur le thème « La prévention des risques professionnels au cœur des exigences stratégiques des entreprises en Afrique ».

Organisé par le Consortium Africains pour le Développement (CA2D), Mali assistance Service et l’agence Binthily Communication, cette première du genre vise à faire la promotion de la sécurité et de la santé au travail.

Le mercredi 12 septembre 2018 au cours d’une conférence de presse, les membres de la commission d’organisation, Sidi Faskoye, Nantinin Cissé et Youssouf Traoré ont présenté les objectifs du forum. Selon eux, il s’agit d’une plateforme d’échange sur la question de la sécurité et de la santé au travail, un espace d’information et de partage d’expérience qui va rassembler plusieurs experts et réunir les personnalités politiques, des économistes et scientifiques du Mali, de l’Afrique de l’ouest et du monde francophone.

Le forum compte ouvrir le débat sur la sécurité, la prévention des risques, la santé au travail, la cybercriminalité bref la promotion de la sécurité globale des entreprises au Mali et en Afrique. Et pour relever ce défi la commission d’organisation mobilise les acteurs des Etats, des Collectivités territoriales, des entreprises et universitaires autour du sujet pendant deux jours à Bamako.

Khadydiatou SANOGO

Commentaires via Facebook :