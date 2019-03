Magnifier les œuvres des femmes artistes en herbe, leur permettre d’exposer les fruits de leur création afin de dévoiler leur talent au grand public tout en tissant des liens leur permettant de vivre de leur art et d’assurer la relève sont entre autres les objectifs de l’exposition Femm’Art. Une initiative du président Directeur général de la chaine hôtelière panafricaine Azalai-hôtel Mossadeck Bally et de Mali Culture à travers sa fondatrice et Directrice Dia Sacko. La première exposition a ouvert ses portes le Vendredi 15 Mars 2019 au grand hôtel de Bamako devant un parterre d’acteurs résolus à rendre à la culture ses lettres de noblesse et s’achèvera jusqu’au 14 Avril 2019.

Du 15 Mars au 14 Avril 2019, le public Bamakois aura droit de visiter et de contempler les œuvres de 8 jeunes femmes artistes en herbe dont 3 artistes peintres et 5 photographes. Les créations de ces jeunes artistes ambitieux miroiteront sur les murs du grand hôtel de Bamako. Selon Dia Sacko la fondatrice et Directrice de Mali Culture, cette exposition est une occasion pour le public de découvrir les talents de huit jeunes femmes engagées à apporter leur pierre dans l’édifice du rayonnement de la culture malienne. Elle a signalé que les œuvres sélectionnées se démarquent par la force des thématiques abordées par les plasticiennes. Des autoportraits, aux scènes de la vie quotidienne, c’est une introspection intimiste que nous invite l’exposition à lire et ressentir explique la fondatrice et Directrice de Mali Culture. Elle a rassuré que les œuvres de Mariam Ibrahim Maiga, Ndao Ferimata Diakité, Oumou Diarra, Fatoumata Diabaté, Kani Sissoko, Bintou Niamey Camara et Fatoumata Tioye Coulibaly proposent un voyage subtil au pays de l’imaginaire créatif des plasticiennes au sein d’un Mali dynamique qui se raconte. Dia Sacko a fait savoir que l’exposition sillonnera les autres hôtels de la chaine hôtelière panafricaine Azalai-hôtel notamment Azalai-Salam. En marge de la fête du 08 Mars, cette exposition magnifie la créativité de la femme malienne.

