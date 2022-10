L’Aide de l’Eglise Norvégienne Sahel (AEN-Sahel) et le programme régional pour la paix en Afrique de l’Est ont organisé du 18 au 20 octobre dernier dans un hôtel de Bamako ‘’le forum d’apprentissage et d’échange pour les femmes médiatrices africaines’’. Durant 3 jours, les femmes médiatrices des régions Est et Ouest (Mali, Somalie, Kenya, Burundi, Congo et Rwanda) se sont partagé leurs expériences pour la résolution des problèmes liés à la pleine participation des femmes dans la résolution des conflits en Afrique.

Cette cérémonie présidée par le représentant du ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille a regroupé les femmes médiatrices venue de la région des grands lacs et de la corne d’Afrique notamment le Kenya, la Somalie, le Congo, le Soudan, le Rwanda, le Burundi et le Mali avec quelques représentants des organisations de la société civile, des organisations nationales maliennes, la Minusma et la MISAHEL. Cet atelier démarré le 18 octobre s’est poursuivi jusqu’au 20 octobre 2022.

Dans son allocution, Mme Anne Cathrine Seland directrice des ressources humaines de l’AEN au niveau international s’est dite honorée d’être présente à cette cérémonie. Ainsi, elle a déclaré que la vocation de l’AEN) est de travailler avec les populations à la base et le plus localement possible. « Nous travaillons surtout avec la société civile car nous savons qu’elle est très importante pour la démocratie d’un pays. Nous allons échanger sur la bonne manière de travailler pour assurer le rôle de la femme dans la résolution des conflits en Afrique », précise-t-elle et d’ajouter que ‘’l’AEN’’ souhaite activement que la femme joue un rôle majeur dans les processus de paix en Afrique.

En outre, Mme Seland a soutenu que l’AEN travaille avec trois thématiques au Mali et au Burkina à savoir l’eau et l’assainissement, paix et cohésion sociale contre les violences faites aux femmes. Cependant, elle a affirmé que pendant très longtemps, l’Aide de l’Eglise Norvégienne a travaillé avec les des ONG locales et a établi des équipes de personnes ressources qui constituent des comités de paix qui travaillent localement. De ce fait, ce comité facilite la résolution des conflits de façon non violente. « Ces dernières années, nous avons travaillé pour renforcer avec nos partenaires le rôle des femmes dans le processus de paix ici au Mali » a-t-elle- cité.

Pour sa part, le représentant du ministère de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille M. Harouna a salué la tenue de cette cérémonie. Selon lui, les thématiques choisies lors de ce forum valent entièrement leur pesant d’or sans omettre de remercier les partenaires qui ont bien voulu s’associer pour rendre possible cette initiative déterminante dans le rôle de la femme africaine. Par ailleurs, il a ajouté qu’au cours des dernières années, l’AEN a contribué à la mise en œuvre d’un site d’eau potable pour les populations qui en avaient grandement besoin mais aussi à mobiliser des jeunes pour sensibiliser et prévenir les violences basées sur le genre tout en essayant de promouvoir le droit à la planification familiale et à la santé reproductive. « En cette période transitoire que traverse le Mali ainsi que plusieurs autres pays d’Afrique, je suis conscient du rôle que peut jouer et doit jouer les femmes surtout dans les médiations au Mali ainsi que dans le reste du continent africain », a-t-il fait savoir.

Venue du Kénya, Mme Jeannette Uwizeye membre du Régional Faith Women Mediation Network 1 (REFWOMEN), une plate-forme pour les femmes de foi qui cherche à renforcer la voix des femmes et à assurer des efforts coordonnés en faveur de la paix et du plaidoyer dans les Grands Lacs et la Corne de l’Afrique tout en fournissant une plate-forme pour le renforcement durable des capacités et le réseautage, a affiché sa satisfaction suite à la tenue de ce forum qui regroupe des femmes venues de divers horizons d’Afrique. Egalement membre de FEMWISE Africa, un réseau de femmes africaines dans la prévention des conflits et la médiation, elle dira que ces échanges constitueront pour tous les invités un moyen efficace de partage d’expériences afin d’atteindre le but qu’elles se sont fixées et surtout d’impliquer les femmes dans les différents processus politiques en Afrique.

L’AEN au Mali

Pour rappel, l’AEN est une organisation non gouvernementale norvégienne présente au Mali depuis 1984. Avec plus de trois décennies d’expériences sur le terrain, l’ONG l’Aide de l’Eglise Norvégienne travaille pour et avec les populations pauvres et marginalisées à travers les programmes de développement, d’assistance humanitaire et de plaidoyer. A travers son mandat de renforcement des organisations de la société civile, elle privilégie l’approche de partenariat avec les organisations locales et nationales. Depuis sa création au Mali, l’AEN a construit de solides réseaux et partenariats avec un large éventail d’organisations de la société civile et d’acteurs de foi. Elle habilite les organisations de la société civile et les acteurs confessionnels à créer les conditions d’une société plus inclusive, cohésive et pacifique. Elle concentre ses efforts sur les domaines suivants : l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement (WASH), les Violences Basées sur le Genre (VBG) et la Santé de la Reproduction, ainsi que la Consolidation de la Paix et la Cohésion Sociale.

Ainsi, Au cours des dernières années, l’AEN a contribué à la mise en œuvre réussie de l’approvisionnement en eau potable et la réalisation d’infrastructures d’assainissement pour les communautés, à la mobilisation des jeunes et des leaders communautaires/religieux pour la sensibilisation et la prévention des VBG, et la promotion des droits à la planification familiale et à la santé reproductive, à la mise en place des structures locales de paix pour la prévention et la transformation des conflits communautaires.

Ahmadou Sékou Kanta

