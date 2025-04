By

Le Mali a réaffirmé son engagement en faveur d’une transformation durable et inclusive de son agriculture, à l’occasion du Forum annuel des parties prenantes de la Sasakawa Africa Association (SAA), tenu le jeudi 3 avril dans la capitale malienne. Placée sous le haut patronage du Ministre de l’Agriculture, l’édition 2025 a mis en lumière une priorité stratégique, la professionnalisation des organisations de producteurs (OP) comme levier d’accès au financement, aux marchés et à la résilience.

Dans son allocution, le Ministre de l’Agriculture, Daniel Siméon Kelema a rappelé que la structuration des OP constitue un pilier central de la politique agricole nationale. De ce fait, que le thème de cette édition « La professionnalisation des organisations de producteurs pour améliorer leur accès au financement et au marché, et leur résilience » reflète cette ambition de modernisation et d’inclusion économique.

L’occasion fut opportune pour lui d’indiquer que le secteur agricole représente plus de 30 % du PIB et emploie près de 80 % de la population active, cependant les OP font encore face à d’importantes contraintes : gouvernance interne fragile, accès limité aux services financiers, difficultés à intégrer des chaînes de valeur compétitives.

Toujours dans son discours, il a salué la pertinence de l’approche intégrée de la SAA, fondée sur trois piliers complémentaires : l’agriculture régénératrice, pour restaurer les sols et renforcer l’adaptation aux changements climatiques ; l’agriculture sensible à la nutrition, pour améliorer la sécurité alimentaire et lutter contre la malnutrition et l’agriculture orientée marché, afin de créer des opportunités économiques viables pour les petits producteurs.

« Ces axes s’alignent sur les priorités nationales, notamment en matière de durabilité des systèmes de production, de gouvernance locale et d’innovation » a affirmé le ministre Kelema. Avant d’attirer les attentions sur l’impératif d’inclusion des jeunes et des femmes, à jouer un rôle moteur dans le renouvellement générationnel du secteur et la pérennisation des organisations agricoles.

Pour sa part, Dr Hamadou Tapsoba, Directeur pays de SAA-Mali, a souligné que ce Forum intervient à un moment décisif : la clôture du cycle stratégique 2021-2025 et la préparation de la nouvelle feuille de route 2026-2031. Il a plaidé pour une concertation renforcée entre les acteurs publics, privés, de la recherche et de la société civile afin d’élaborer une stratégie alignée sur les aspirations des producteurs et les priorités nationales.

Selon lui, le Forum SAA 2025 se positionne comme un espace de dialogue stratégique et d’ingénierie de solutions concrètes face aux défis majeurs du secteur : résilience climatique, accès aux intrants, financement inclusif, compétitivité des OP.

La tenue de ce Forum à Bamako confirme la volonté du Mali de s’affirmer comme un acteur clé dans la définition de modèles agricoles africains résilients face aux enjeux globaux de sécurité alimentaire, de croissance inclusive et de transition écologique.

Par Fatoumata Coulibaly

