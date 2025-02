CISA Bamako 2025, au prélude de la Grande Nuit de Cohésion Sociale et de Solidarité Africaine, le Comité International de la Solidarité Africaine (CISA) a organisé, le jeudi 6 février dans l’après-midi, une conférence de presse à la Maison de la Presse de Bamako. L’objectif était d’informer le public sur les critères de sélection des personnalités qui seront primées lors de cet événement majeur dans la capitale malienne.

La cérémonie était présidée par le président du CISA, Richard Gabin Gbede, en présence du coordonnateur du CISA AES, Bossoh Yawovi Elom, ainsi que d’autres membres du comité basé à Bamako.

Après Lomé, Abidjan et Marrakech, Bamako accueillera cette grande nuit le 22 février prochain.

Placée sous le leadership du Président de la transition, le Général d’armée Assimi Goïta, cette édition se déroulera sous le thème : « Célébrer le Mali qui gagne, les fils et filles qui impactent le développement du pays ».

Le président du CISA, Richard Gabin Gbede, a souligné que cet événement s’inscrit dans une série d’initiatives visant à célébrer l’unité et la résilience du peuple malien. Selon lui, « La Grande Nuit de Cohésion Sociale et de Solidarité Africaine – Célébrons-nous vivants » est une occasion de renforcer les liens entre les Maliens et de promouvoir un développement inclusif et durable.

L’initiative vise également à rendre hommage, de leur vivant, aux hommes et aux femmes qui ont œuvré pour le développement du pays, tout en encourageant la jeunesse à suivre leur exemple. Occasion, selon lui, de montrer aux jeunes que l’Afrique est une terre d’opportunités : « Face aux désillusions de l’exil et aux drames de la migration clandestine, il est crucial de démontrer que l’avenir peut se construire sur le continent. L’Afrique regorge d’opportunités, et cette nuit en est une preuve concrète. »

En plus de mettre en avant des figures inspirantes, cet événement contribuera au renforcement de la cohésion sociale et du dialogue. La diversité des profils honorés, issus de différents secteurs et horizons idéologiques, illustre l’unité et la solidarité nécessaires à l’édification d’un Mali prospère.

Le CISA est une organisation internationale apolitique et à but non lucratif, regroupant des membres issus du continent africain et de la diaspora. Son objectif principal est de promouvoir la solidarité africaine et d’encourager les initiatives en faveur du développement et du bien-être des populations.

Par Fatoumata Coulibaly

