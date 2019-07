La première dame du Mali, Kéïta Aminata Maïga, présidente de l’ONG AGIR a procédé le mardi 23 juillet 2019 au lancement du “Projet Orphelins’. Il s’agit d’un partenariat triparti entre l’Ong AGIR, l’Autorité du Croissant Rouge des Emirats et le département de la solidarité pour le parrainage de 10 000 orphelins maliens. La cérémonie s’est tenue dans la salle des banquets du palais de Koulouba en présence de la délégation Emirats, des membres du gouvernement et d’autres partenaires techniques et financiers du Mali.

-Maliweb.net- L’épouse du Chef de l’Etat, Kéïta Aminata Maïga, présidente de l’ONG AGIR est engagée dans l’humanitaire. Elle vient de lancer au compte de son ONG un projet en faveur des orphelins maliens, le « Projet orphelins » est le fruit d’un partenariat tissé par l’Ong AGIR pour l’environnement et la qualité de vie avec le ministère des Affaires Etrangères des Emirats Arabes à travers l’Autorité du Croissant Rouge des Emirats.

Et comme l’a expliquée Mme Kéïta dans son allocution, cette initiative relève d’une volonté d’apporter un appui aux populations les plus vulnérables. Le projet soumis pour financement au ministère des Affaires Etrangères des Emirats Arabes à travers l’Autorité du Croissant Rouge des Emirats, a obtenu réponse favorable soldée par la signature d’un mémorandum d’entente en juin 2017 entre l’ONG AGIR et son désormais partenaire.

Mis en œuvre depuis 2017, le projet de parrainage de 10 000 orphelins maliens par le Croissant Rouge des Emirats Unis à travers l’Ong AGIR a pour objectif de parrainer 10 000 orphelins de père ou des deux parents âgés de 0 à 15 ans.

Selon la présidente d’AGIR, au jour d’aujourd’hui, ceux sont 1000 orphelins enregistrés, déjà 394 bénéficient du parrainage et chacun de ces enfants possède un compte bancaire au niveau de la Banque Malienne de Solidarité.

Le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté accompagne l’ONG AGIR sur le projet, d’ailleurs, il a été félicité par la présidente Kéïta Aminata Maïga pour ses appuis à l’identification et à la certification des orphelins enregistrés à travers le pays.

Pour sa part, le ministre de la Solidarité Hamadoun Konaté, estime que le mérite revient à l’ONG pour l’important rôle qu’elle joue aux côtés de l’Etat pour la protection des enfants et la prise en charge des orphelins du Mali. Rappelant le contexte actuel du pays, le ministre Konaté, dira qu’il a une augmentation du nombre des orphelins dont la prise en charge relève d’un devoir républicain, culturel, humain comme souligné dans les livres saints.

En outre du parrainage des enfants, le « Projet Orphelins » portent sur d’autres axes de développement dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la formation du monde rural. Il s’agit de « Un village, un centre de santé, une école et un point d’eau », une ambition de l’ONG AGIR pour appuyer les populations vulnérables et lutter contre la pauvreté.

Notons que dans un exposé en arabe, le Chef de projet de l’ONG AGIR, Abdoul Aziz Maïga, a édifié la délégation de l’Autorité du Croissant Rouge des Emirats sur l’évolution du projet. Et les enfants parrainés accompagnés de leurs tuteurs ont reçu leurs premiers chèques.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

