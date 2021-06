Ibrahim Diawara, président du mouvement malien tout court salue la déclaration du président de transition : “Avec les 1 milliard 800 millions de FCFA, il y aura beaucoup d’infrastructures”

Lors de son discours d’investiture du lundi 7 juin 2021, le Président de la transition, le colonel Assimi Goïta a promis la réduction du train de l’Etat en allouant les 2/3 du fonds de souveraineté de la Présidence de la République aux œuvres socio-sanitaires. Un geste salué par Ibrahim Diawara, président du mouvement Malien Tout Court.

”Avec les 1 milliard 800 millions de FCFA, il va construire des écoles, des points d’eau, etc. Je souhaite que les autres le prennent en exemple et en fassent de même”, demande-t-il.

Le président du mouvement Malien Tout Court pense qu’avec la collaboration des deux forces de la transition, à savoir les militaires et le M5-RFP, les choses vont bouger parce que pour pouvoir faire des affaires, faire tourner des usines et des productions, il faut que le pays soit stable. Dans un pays instable, rien ne tourne, rien ne marche et rien ne bouge. ”Je demande à tous les Maliens d’unir leur force pour aider la transition. Aider la transition ne signifie pas aider la personne de Assimi Goïta ou le M5-RFP, mais aider le Mali pendant cette période de transition afin qu’on puisse aller aux élections pour qu’il y ait la levée des sanctions des différentes communautés internationales. Cela nous permettra d’avancer parce qu’il y aura la paix et le développement’‘, a conclu Ibrahim Diawara.

Marie DEMBELE

