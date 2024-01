Innovation : Coris Bank International Mali lance ses nouvelles cartes bancaires Coris visa Gold et Cors visa Infinite

L’Hôtel Radisson Collection a servi de cadre le jeudi 25 jeudi 2024 à la cérémonie de lancement des cartes Coris visa Gold et Coris visa Infinite VIP par la banque Coris Bank International Mali (CBI). Occasion pour le Directeur général de Coris Bank International Mali, Sidibé Aïssata Koné et sa collègue Traoré Kadiatou Bolly , responsable markéting communication de présenter ces deux nouveaux produits innovants chez la banque internationale.

En plus d’une large gamme de cartes bancaires disponibles pour ses clients, Coris Bank International Mali vient de lancer de nouvelles cartes bancaires pour ses clients. Les deux nouveautés sont Coris VISA GOLD et Coris VISA INFINITE qui offrent tous deux beaucoup d’avantages aux clients, selon les présentations faites d’elles.

Selon le directeur de CBI Mali, Mme Sidibé, le projet des VISA VIP GOLD et INFINITE, s’inscrit dans le cadre de la diversification du portefeuille produits et services de Coris Bank International. Il s’agit surtout de l’engagement de la banque à répondre aux besoins de ses clients. « Depuis son ouverture en août 2014, Coris Bank International Mali s’est engagée dans une stratégie de diversification des produits et services pour une satisfaction optimale de sa clientèle » dira-t-elle. Et d’ajouter que les cartes VIP GOLD et INFINITE relèvent de cet axe stratégique renforcé par la demande expresse d’une catégorie de ses clients pour les besoins de leurs affaires.

Mme le Directeur de Coris Bank International Mali, présente donc les deux nouveaux produits comme une crème d’innovation qui agrandit le lot des cartes bancaires déjà existant à Coris Bank International Mali.

Accessibles à tous les clients de la banque, le VISA GOLD et INFINTE, répondent surtout aux besoins d’une catégorie de clients plus exigeants et grands voyageurs, explique Mme Sidibé.

Dans sa présentation, la responsable marketing communication de CBI Mali, Traoré Kadiatou Bolly, indique que Coris Visa GOLD est la carte bancaire premium du réseau Visa émise par Coris Bank International pour sa clientèle médium, elle est identifiable par sa couleur dorée. Elle a été conçue avec une technologie à puce, elle a une validité de 2ans.

Le VISA INFINITE est présenté comme la carte bancaire la plus prestigieuse du réseau VISA de Coris Bank International, selon la responsable marketing. A ses dires, il s’agit d’un produit de luxe répondant aux exigences et besoins d’une clientèle prestigieuse à la grande bourse. La INFINITE offre une panoplie de services et avantages, elle est identifiable par sa couleur bleu nuit.

Les deux nouvelles cartes sont très sécurisées et offrent de nombreuses facilités : accès au salon VIP des grands aéroports, des réductions des coûts pour les services effectués dans les établissements, commerces, hôtels partenaires de la banque, rapidité , accès aux services et autres privilèges sur l’ensemble du réseau Visa de la banque, selon la présentation faite des produits.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

