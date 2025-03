Intégration des ex-rebelles aux FAMAs par le DDR : Le Mouvement « Tabalé » s’y oppose fermement

Après avoir murement écouté la déclaration du Ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Sociale, Gal Ismaïl Wagué, sur le processus du DDR (Désarmement-Démobilisation[1]Réinsertion), le Mouvement « Tabalé » propose son approche sur la question. Dans une déclaration, en date du 25 février 2025 signée de son Président Fabou KANTE, le Mouvement « Tabalé » demande l’arrêt immédiat du processus de DDR et propose de le repenser intégralement pour mieux contribuer au processus de paix et de réconciliation. La synthèse !

Ainsi, la plateforme panafricaine de veille citoyenne, ayant développé une nouvelle approche de l’équation Paix-Sécurité-Réconciliation-Développement, pour contribuer à sa résolution en Afrique de façon générale et dans le Sahel en particulier, a soumis à l’appréciation de ses organes les déclarations du Ministre Wagué. A cet effet, le Gouvernement Panafricain Tabalé, le Parlement Populaire Panafricain Tabalé, la Commission des Sages Tabalé, et le Groupe d’Experts Panafricains pour le Développement de l’Afrique (GEPDA), se penchant objectivement sur les propos du Ministre, ont produit des questionnements dont : Sommes-nous dans un processus de DDR ? Ce DDR aboutira-t-il réellement à la paix ? De 1991 à nos jours, quel DDR a pu empêcher une nouvelle rébellion au Mali ? L’Etat aurait-il tiré les leçons des DDR passés ?

A l’issue d’une forte réflexion de ses membres, la plateforme mondiale des acteurs du changement a conclu que le DDR, tel que présenté par l’Etat, est à la fois dangereux pour la paix et la cohésion sociale au Mali, et hypothèque la réconciliation nationale. A partir de ces analyses, et partant des réponses corollaires et connues des différents questionnements, , le Mouvement Tabalé : Demande à l’Etat l’arrêt immédiat de ce processus de DDR ; Suggère l’abandon définitif du DDR à la faveur des recrutements directs dans l’armée, par les voies régaliennes auxquelles tous les citoyens sont soumis.

A défaut, il propose de repenser intégralement le DDR pour mieux contribuer au processus de paix et de réconciliation. Il appelle le Gouvernement à prendre l’initiative d’ouvrir un dialogue franc et sincère avec tous les Maliens opposés à l’Etat, y compris ceux qui ont versé dans le terrorisme, conformément aux résolutions de l’ensemble des assises organisées dans notre pays de 2018 à nos jours. Le mouvement « Tabalé » exhorte les autorités de la Transition, à consacrer et à orienter l’essentiel des efforts publics sur le développement socio-économique, qui est la réponse la plus appropriée aux défis du moment, dont l’insécurité.

Falaye Keïta

