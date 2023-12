Jeunesse-états généraux : L’occasion ou jamais ?

Annoncés par le ministre de la Jeunesse en conseil des ministres du 29 novembre, les activités des Etats généraux (EG) de la jeunesse ont démarré le 1er décembre. Les travaux se poursuivront jusqu’au21 décembre avant la remise des conclusions au chef de l’Etat le lendemain. Créneau de doléances pour la jeunesse, les conclusions de ces EG vont constituer la feuille de route de toutes les actions en faveur de la couche juvénile. Une occasion ou jamais pour la jeunesse de se faire entendre ?

Prise en tenailles par de nombreux défis, la jeunesse malienne se voit offrir une opportunité de se faire entendre par les autorités du pays à travers les Etats généraux qui se tiennent courant décembre.

Ce cadre d’échanges, selon le gouvernement, vise à amener les jeunes et les acteurs du secteur à contribuer à la formulation des réponses adéquates aux défis auxquels la couche jeune est confrontée afin de lui permettre de participer de façon entière et effective au développement socio-économique, culturel et environnemental du pays.

Les travaux ont commencé depuis le 1er décembre avec les concertations locales et régionales dans les communes régions du pays “dans une démarche participative et inclusive”, a précisé le gouvernement. “Ces concertations mobiliseront toutes les parties prenantes : les jeunes, les autorités administratives, politiques et coutumières, les organisations de la société civile. Aussi, il est à noter que les jeunes établis à l’extérieur organiseront leurs concertations pour la prise en charge de leurs préoccupations autour des thématiques : jeunesse, gouvernance, reformes politiques et institutionnelles ; jeunesse, sécurité, paix, réconciliation et cohésion sociale ; jeunesse, croissance économique et développement durable ; jeunesse, capital humain, genre et inclusion sociale ; jeunesse, sport, culture, art, etc.”

Démarrés le 1er décembre, les ateliers de validation de ces Etats généraux se tiendront le 21 décembre et la remise des conclusions au président de la Transition, chef de l’Etat se fera le 22 décembre 2023. “Les conclusions et recommandations issues de ces Etats généraux constitueront, en plus de la Politique nationale de la Jeunesse, la feuille de route de toutes les actions en faveur de la jeunesse”.

