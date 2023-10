Journée de la solidarité de la Fondation Orange Mali : La Fondation a investi plus de 800 millions FCFA à la solidarité au titre de 2023

L’édition 2023 de la ‘Journée de solidarité de la fondation Orange Mali ‘ (JSFOM) organisée par la Fondation Orange Mali en partenariat avec le Ministère de la santé et du Développement social a été animée le 26 octobre 2023 au Centre international de Conférence de Bamako . C’était en présence des membres du gouvernement, du DG d’Orange Mali et de nombreux partenaires et bénéficiaires de la fondation.

Le ministre de la santé et du développement social, Médecin-colonel, Assa Badiallo Touré, a présidé cette cérémonie , elle était accompagnée de son homologue du département de la culture ainsi que le directeur général d’Orange Mali.

Dans son intervention, le DG d’Orange Mali, Aboubacar Sadikh Diop, dira que la JSFOM, inscrite dans le calendrier national et reconnue par les autorités, est une aubaine pour Orange de manifester sa solidarité grandissante en faveur des couches vulnérables. Pour cette année, la Fondation consacre plus de 800 millions de CFA à la manifestation de cette solidarité. Et ce à travers ses différents axes d’interventions : santé, la culture, la solidarité et éducation conventionnelle et numérique. Le domaine de la santé qui reste l’ axe prioritaire, a eu comme contribution de la part de la fondation : l’ achat de 2000 kits de césarienne au bénéfice des centres de santé ; l’ achat de 2 véhicules utilitaires fourgon 5 places octroyé au centre national de transfusion sanguine en plus d’une centrifugeuse de poches de sang ; la dotation des localités les plus éloignées de 20 motos ; l’organisation de la caravane pour le 3ème âge qui a donné lieu à des consultations et des chirurgies de la cataracte, ainsi qu’à des consultations générales, en urologues, diabète et cardiologie ; le soutien à la lutte contre le cancer du col de l’utérus en plus du soutien fait à la lutte contre les maladies endémiques et tropicales.

S’agissant du domaine de l’éducation, la Fondation a procédé à la réhabilitation des infrastructures et à une dotation de modules scolaires à des écoles à Manantali et Diola en plus de la réhabilitation de latrines à l’école JPK.

Outre cela, elle a soutenu des concours d’excellence en milieu scolaire, contribuer à l’inclusion numérique etc.

Les domaines de la culture et celui de la solidarité ont également bénéficié de l’appui de la Fondation.

Le Conseil National de l’Action Humanitaire ( CNAM) a reçu ce jour une importante donation d’une valeur de 60 millions de CFA destinée à plusieurs associations de personnes démunies. Le don était composé de denrées alimentaires, d’équipements, des motos, pour les personnes situation de handicap , les orphelinats , déplacées et démunis.

Mme le ministre de la santé, a chaleureusement remercié Orange pour son soutien constant aux efforts de l’ Etat.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :