Journée internationale de la fille : Près de 200 kits scolaires et d’hygiènes d’une valeur de plus de 12 millions de FCFA remis aux jeunes filles à Bamako

Dans le cadre de la Journée internationale de la fille, l’Ambassade d’Espagne au Mali, en collaboration avec ses partenaires comme l’ONU-Femmes au Mali, le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), a organisé le « Festival des filles », le mercredi 11 octobre 2023, à la Maison de la Femme de Bamako. Au cours de cette rencontre, environ 200 kits scolaires et d’hygiènes d’une valeur de plus de 12 millions de FCFA ont été remis aux jeunes filles. Ce « Festival des filles » a été également une aubaine pour former les jeunes filles sur les techniques d’hygiènes pendant le cycle menstruel.

La cérémonie a enregistré la présence de l’Ambassadeur d’Espagne au Mali, José Hornero Gomez ; de la directrice nationale de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille, Mme Tounkara Sophie Soucko ; du représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Yves SASSENRATH ; des responsables de l’ONU Femmes au Mali et d’autres personnalités.

Selon la directrice nationale de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille, Mme Tounkara Sophie Soucko, cette journée a été instituée par l’Assemblée Générale des Nations Unies qui déclare le 11 octobre, Journée Internationale de la Fille. Elle a fait savoir que la célébration de cette journée offre l’opportunité d’informer, de sensibiliser et de former la population surtout les filles elles-mêmes sur les droits des petites filles et contribuer à la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard des jeunes filles.

A l’en croire, le thème international pour cette édition est : « Investir dans les droits des filles : notre leadership et notre bien-être ». « Notre pays, à travers le MPFEF (ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille), a retenu comme thème national : « Pour la refondation du Mali, les filles comptent ». Ce thème dénote le rôle de la jeune fille dans la refondation. A cet effet, il s’agit d’une bonne éducation de la fille dans tout son environnement culturel, scolaire, familial et dans l’environnement des us et coutumes. Je salue l’Ambassadeur de l’Espagne qui, grâce à l’appui technique et financier de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement, a pu mener cette activité en collaboration avec UNFPA et ONU Femmes. Toutes mes reconnaissances à tous ces partenaires, au nom de Mme la ministre, qui n’ont ménagé aucun effort pour la tenue du festival des jeunes filles et pour l’accompagnement continue du MPFEF », a conclu Mme Tounkara.

Pour sa part, l’Ambassadeur de l’Espagne au Mali, José Hornero Gomez, a salué tous ceux qui ont œuvré pour la bonne tenue de ce festival des filles. Avant d’inviter les jeunes filles à avoir l’espoir. Il s’est réjoui du fait que le festival des filles ait permis de former les filles. En outre, il a mis l’accent sur la légalité, la justice et l’épanouissement des jeunes filles au Mali.

Après les différentes allocutions, il y a eu la remise de kits aux filles. Environ 200 kits scolaires et d’hygiènes d’une valeur de plus de 12 millions de FCFA ont été remis aux jeunes filles. Durant cette rencontre, il y a eu la prestation de slam (sur l’importance de l’éducation) et de chorégraphie.

Aguibou Sogodogo

