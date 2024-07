Comme chaque année, le 23 juillet marque la Journée panafricaine des femmes, une occasion de célébrer les réalisations et les défis des femmes africaines.

Cette journée a commencé à être célébrée le 31 juillet 1962, date de la création de l’Organisation panafricaine des femmes (PAWO) à Dar es Salaam, en Tanzanie, sous l’égide de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), aujourd’hui connue sous le nom d’Union africaine (UA). Au Mali, cette journée prend une importance particulière alors que les femmes continuent à lutter pour leurs droits dans un contexte politique et social difficile.

Adoptée en 2015, la loi 052 au Mali stipule que les femmes doivent représenter au moins 30% des postes dans les institutions nommées ou élues. Malgré cette avancée législative, l’application de la loi reste incomplète.

Actuellement, les femmes représentent seulement 29% des 147 membres du Conseil national de Transition (CNT). En outre, seulement six des 28 membres du gouvernement de transition sont des femmes, ce qui équivaut à 21%. Cette sous-représentation limite leur influence dans les décisions politiques cruciales pour le pays.

La situation des femmes dans d’autres secteurs publics n’est guère meilleure. En 2021, les femmes représentaient seulement 15% des directeurs de services centraux et 11% des ambassadeurs. Le secteur judiciaire n’est pas épargné : les femmes sont sous-représentées parmi les juges, magistrats et autres professionnels du droit.

Un autre aspect préoccupant est la violence basée sur le genre. Malgré les tentatives de législation, il n’existe pas de loi spécifique pour protéger les femmes contre la violence basée sur le genre au Mali. Cette lacune juridique laisse les femmes vulnérables à divers abus sans recours légal adéquat. En 2021, une enquête a révélé que les femmes maliennes sont souvent victimes de violences domestiques, avec peu de soutien des autorités pour les protéger ou poursuivre les agresseurs.

Obstacles socio-culturels et économiques

Les obstacles à l’émancipation des femmes maliennes sont nombreux et variés. Les normes religieuses et culturelles traditionnelles favorisent la domination masculine dans les sphères publique et privée.

Économiquement, les femmes font face à des défis importants, notamment un accès limité aux ressources financières et aux opportunités d’éducation. Ces barrières économiques et éducatives limitent leurs possibilités de développement personnel et professionnel.

Pour améliorer la situation des femmes, plusieurs mesures sont nécessaires. L’application stricte de la loi 052 est essentielle pour augmenter la représentation des femmes dans les institutions politiques et administratives. De plus, des programmes de formation en leadership et en développement des compétences peuvent aider les femmes à se préparer pour des rôles de responsabilité. Le soutien financier, par le biais de microcrédits et d’autres initiatives économiques, est également crucial pour favoriser l’indépendance économique des femmes.

Les organisations de la société civile jouent un rôle clé dans cette lutte. Le Collectif des Femmes du Mali, le Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires (REFAMP) et d’autres groupes continuent à plaider pour une plus grande inclusion des femmes dans les processus politiques. Ces efforts comprennent des campagnes de sensibilisation, des formations et des projets de renforcement des capacités pour aider les femmes à s’affirmer sur la scène politique et sociale.

La Journée panafricaine des femmes est une occasion de rappeler les progrès réalisés et les défis persistants dans la lutte pour les droits des femmes au Mali. Bien que les avancées législatives comme la loi 052 soient importantes, leur mise en œuvre effective reste un défi majeur. Les femmes maliennes, avec le soutien des organisations locales et internationales, continuent à se battre pour un avenir plus égalitaire et juste.

Cheick B. CISSE

