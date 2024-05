Mali : Boubacar K Traoré, proche de Choguel, placé sous mandat de dépôt pour « atteinte au crédit de l’Etat et outrage à magistrat »

Interpellé, le lundi 27 mai, par la brigade d’investigation judiciaire dans les locaux de la primature, le bras droit de Dr Choguel Kokalla Maîga, non moins premier vice-président, Boubacar K Traoré, a été placé sous mandat de dépôt hier mardi. Il est inculpé pour « atteinte au crédit de l’Etat et outrage à magistrat » par le procureur du pôle national de la lutte contre la cybercriminalité. Soin procès est prévu dans un mois, précisément le 1er juillet prochain.

L’arrestation et le placement sous mandat de dépôt de Boubacar Ka Traoré au nez et à la barbe du premier ministre de transition s’annonce comme un nouveau revers, voire un camouflet pour celui qui était devenu le chantre de la lutte pour la souveraineté du Mali.

Depuis hier Maliweb.net revenait sur les circonstances qui ont motivées l’arrestation du bras droit du premier ministre par la BIJ. En tant que premier vice- président du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques, fidèle au premier ministre de la transition, Boubacar K Traoré a signé un mémorandum très critique aux autorités militaires au pouvoir.

Ce réquisitoire publié cette semaine dénonce sans ambages « un relâchement des termes du Pacte d’honneur du partenariat stratégique liant les deux Forces civiles et militaires pour le changement ». Le mémorandum signé par Boubacar K Traoré parle de rupture du pacte qui liait les deux parties. Evoquant le limogeage et le remplacement de presque tous les ministres du M5-RFP issu de la formation du gouvernement de Transition le 11 juin 2021 sans consultation ni proposition de Dr Choguel K. Maïga,

Il critique, pour citer encore, l’isolement du premier ministre dans les prises des décisions au sommet de l’Etat. Il cite certaines décisions importantes telles que la finalisation de la réorganisation territoriale, la gestion de la crise énergétique, l’organisation de la campagne référendaire et du « meeting de la honte » du 8 juin 2023, le report des élections, voire les négociations sur certains dossiers à caractère économique et financier avec des partenaires stratégiques dans le cadre de l’Alliance des Etats du Sahel. Pire, il dénonce la qualité de la distribution de la justice en citant par exemple des cas d’arrestation extrajudiciaires des proches du premier ministre et s’oppose aux recommandations du dialogue inter maliens sur la candidature du Colonel Assimi Goïta à la prochaine présidentielle, la promotion au rang de général des 5 colonels plus le colonel Abdoulaye Maïga.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

